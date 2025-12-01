臺鐵行憲紀念日加開10列次 12/3開放訂票

記者李佩玲／臺北報導

因應行憲紀念日疏運旅客需要，臺鐵公司今（1）日宣布，12月24、25日及28日加開自強號列車合計10列次，並於12月3日零時起同步開放網路、臺鐵e訂通、超商及電話語音訂票，歡迎旅客多加利用。

臺鐵說明，此次加開的自強號列車，包含七堵＝潮州EMU3000型自強號1列次、高雄＝七堵EMU3000型自強號1列次、七堵＝彰化EMU3000型自強號2列次、樹林＝臺東EMU3000型自強號2列次，以及樹林＝臺東普悠瑪號4列次，合計10列次；相關加開列車車次、時刻，即日起可於臺鐵官網及臺鐵e訂通APP查詢。