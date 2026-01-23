臺鐵調高個人訂票數上限至9張 乘車日3/3起適用

記者李佩玲／臺北報導

為提供旅客更具彈性的訂票選擇，臺鐵公司今（23）日宣布，自乘車日3月3日起（開放訂票首日為2月3日），旅客以「個人訂票」方式訂購車票者，每位旅客每日可預訂車票張數將由6張調整為9張。

臺鐵表示，此次調整範圍涵蓋親子座、騰雲座艙、自由座、實名制列車（含連假加班車及花東地區實名訂票）以及兩鐵列車。調整後，以單行程、雙行程或三行程方式訂票者，每一乘車日、相同方向，最多可預訂9張車票；以去回程方式訂票者，單次最多可預訂18張車票（去程及回程各9張）。旅客完成訂票後，至臺鐵售票窗口、自動售票機、超商等通路，均可依調整後的張數上限取票。

另外，臺鐵e訂通APP「一機多票」取票張數上限仍維持6張，原住民返鄉訂票張數上限維持每人每梯次單程預訂4張車票，來回預訂8張。臺鐵提醒，由於線上換票張數須與原訂購張數相同，因此，旅客原訂購乘車日為3月3日（含）以後，欲辦理換票並變更為3月3日前的乘車日者，原訂購張數如超過6張，將無法辦理換票，請至售票窗口辦理。