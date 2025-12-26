臺鐵集集支線明年1/5起復駛 首班彩繪列車當日亮相

記者李佩玲／綜合報導

臺鐵公司今（26）日宣布，歷經4年多整建修復，集集支線將於明年1月5日起恢復通車至集集站；為歡慶復駛並推動地方鐵道觀光，將攜手觀光署日月潭國家風景區管理處、南投縣集集鎮公所及業者推出系列慶祝活動，其中，最大亮點集集線專屬彩繪列車也將於復駛當日首度亮相。

臺鐵指出，集集線水里段於民國110年8月因天災影響發生嚴重崩塌，致隧道及鐵軌受損並封閉通行。其後，臺鐵於民國113年5月配合辦理隧道及邊坡工程，並同步進行因天災影響的邊坡、隧道及路線整治工程，全面強化基礎設施與行車安全。

臺鐵集集支線自彰化二水站出發，途經源泉站、濁水站、龍泉站、集集站、水里站，終點為車埕站；先前因路線封閉列車僅能行駛至濁水站，後段改以客運接駁，明年1月5日起恢復通車至集集站，後續集集至車埕路段則預計在明年6月底、7月初復駛。

為歡慶復駛並推動地方鐵道觀光，臺鐵自復駛日起將攜手日管處、集集鎮公所、地方在地商家及旅遊業者推出系列慶祝活動，其中最大亮點為集集鎮公所邀請地方藝術家洪易老師打造的集集線專屬彩繪列車，洪易老師作品以充滿正能量與細膩觀察力著稱，風格呈現熱情流線、華麗繽紛且可愛親切，極具視覺感染力，而本次彩繪列車設計更巧妙結合集集線在地特色，為鐵道旅遊注入嶄新藝術風貌。

另外，「彩繪專開列車大禮包」將於12月29日上午9時起在臺中站指定7號窗口販售，每份禮包售價399元，內含集集站紀念月台套票、臺中至集集間彩繪列車單程乘車券及專屬夾鏈包，限量150份。凡購買彩繪專開列車大禮包者，憑禮包內的彩繪列車乘車券可於1月5日搶先體驗首班復駛彩繪列車前往集集站並參與集集線復駛盛會。

臺鐵集集支線將於明年1月5日起恢復通車至集集站。（取自日月潭觀光旅遊網）

彩繪專開列車大禮包將於12月29日上午9時起在臺中站指定7號窗口販售。（臺鐵提供）