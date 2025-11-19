臺鐵首度公開招標 租用中國科技大學校舍辦理員工教育訓練
【記者 李宏燁／新竹 報導】為提升員工教育訓練環境品質，並建立安全意識，國營臺灣鐵路股份有限公司(以下簡稱臺鐵公司)依政府採購法第19條規定以公開招標之程序，並採同法第52條第1項第1款採評分及格最低標之方式，秉持公開、公平與公正原則辦理租用大專校院教育場所採購案，最後於今(114)年3月27日決標予中國科技大學，並於隔日簽訂契約。本案租期5年，後續得擴充3年，租用範圍包括教室、宿舍及辦公室等空間，並開放餐廳、圖書館、國際會議廳、展演廳、籃球場、操場及其他室內運動休閒空間，由受訓學員共同使用，其中宿舍可容納400床以上、餐廳可容納300人以上。
臺鐵員工訓練中心原位於台北市北投區，因建築物使用超過50年、設施老舊，為提供學員一個現代化與智慧化的學習與實習環境，本公司正於富岡基地興建鐵道訓練學院，預計於118年底完工啟用。在鐵道訓練學院完工前，自111年10月起，先將員工訓練處暫遷至樹林調車場內辦理員工教育訓練，然場區內同時進行車輛維修作業與土壤改良工程，在此推動員工訓練恐有影響學習成效與學員安全！經本公司員工訓練處評估，為解決現有容訓量不足及環境衝突問題，同時配合少子化私立大專院校校產轉型運用之政策，短期向大專校院租用教育場所辦理員工訓練具有急迫性、可行性及效益性後，即擬定採購策略、需求條件，並啟動相關採購作業。
本案預期透過大專校院完善之教學與網路設施，結合寬敞校園空間與多元運動場域，提供學員優質的學習與生活環境；並藉由與在校師生的交流互動，激發學習動機、提升訓練成效。此外，承租場地亦可規劃為實體與虛擬實習場域，包含實習軌道及AR/VR應用空間，強化學員實務操作與數位技能之整合發展。未來也將透過與中國科技大學合作，協助其轉型，達到雙贏目標。
中國科技大學離北湖車站出口走路約6分鐘，教學、住宿與實習場所相互鄰近，減少學員往返奔波，可達訓宿合一、學科與術科整合之綜效。目前臺鐵公司已於114年6月起陸續在中國科技大學校舍開辦運工機電從業人員專業技術訓練、客貨車駕駛人員等班別，並於114年7月18日完成員工訓練處搬遷及移訓作業，未來臺鐵公司將於租期內持續深化與中國科技大學進行產學交流合作，共同培育鐵道專業人才。（照片臺鐵公司提供）
