臺鐵「十分成功」新春禮盒 明起限量發售

記者古可絜／綜合報導

「祈願冉冉上升，列車逐夢前行。成安宮加持祝福，馬到十分皆得成功」為迎接嶄新的馬年新春，臺鐵公司推出年度祈願新品「十分成功」新春禮盒，以鐵道文化為核心設計，結合臺灣土地記憶與新年祝願，將抽象的祝福轉化為可收藏、可傳承的實體心意，為年節送禮注入溫度與故事；禮盒每組售價新臺幣1,288元，於2月4日於臺鐵夢工場網路商店及門市限量發售共150組，每人每次限購3組。

「十分成功」寓意事業、人生與願望皆能圓滿順遂，更蘊含對臺灣土地的深厚關懷，該禮盒選用白大理石石馬與蛇紋石底座，皆取材自花蓮地區。花蓮於2025年歷經天災考驗，仍展現堅韌生命力，象徵穩住根基、轉危為安，傳遞「石來運轉、平安相隨」的祝福理念。

廣告 廣告

禮盒中搭配的「十分成功」吉祥車票，取意自平溪線十分站，該路段因災後工程面臨重重挑戰，終於在春節前順利復駛，再次迎來元宵放天燈盛會，象徵希望重啟、光明再現。

為讓祝福更具心靈力量，臺鐵公司特別恭請十分地方信仰中心十分成安宮為禮盒祈福過火。十分成安宮創建於1790年，主祀天上聖母媽祖，距今已有236年歷史，長年凝聚地方與海內外信眾，致力推廣臺灣廟宇文化，祈願庇蔭收禮者新年遠離災厄、諸事順遂。

禮盒每組售價新臺幣1,288元，於2月4日於臺鐵夢工場網路商店及門市限量發售。（臺鐵提供）

十分成安宮用印。（臺鐵提供）

禮盒選用白大理石石馬與蛇紋石底座，皆取材自花蓮地區。（臺鐵提供）