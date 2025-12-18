臺鐵、東武鐵道友好10週年 「日光詣SPACIA」車頭首來臺

記者古可絜／臺北報導

臺鐵公司與日本東武鐵道於2015年12月18日簽訂友好鐵路協定，為慶祝雙方締結滿10週年，今（18）日於臺北車站東側展示東武鐵道首度來臺的觀光特急「日光詣SPACIA」車頭，展期為期1年，歡迎民眾前往近距離欣賞這輛具有文化意涵的經典車輛。

此次展示101-1型號的車頭，是東武鐵道的觀光特急SPACIA系列列車的第一輛車，自1990年開始運行，是往返東京淺草、世界遺產所在地日光以及鬼怒川溫泉區的知名旅遊列車，並延伸運行至JR東日本新宿站。

車身以象徵日光東照宮、二荒山神社及輪王寺莊嚴意象的金色、黑色與朱紅色打造，被旅客暱稱為「黃金列車」，多年來深受日本與國際旅客喜愛；車廂彩繪成黃金列車寓意吉祥、平安、好運的祝福。

此次SPACIA車頭首度跨海來臺展出，象徵臺日鐵道友誼的深厚連結，也展現雙方對鐵道觀光合作的共同期待。臺鐵公司表示，「日光詣SPACIA」車頭來臺，象徵雙方10年情誼的深化，期盼藉此展示活動，持續推動臺日旅遊互訪動能，也為兩地鐵道旅遊創造更多可能；另為促進鐵道文化交流，雙方仍將合力推動蒸汽機車的技術交流，以期鐵道文化及技術能延續傳承。

為慶祝臺鐵公司、東武鐵道雙方締結滿10週年，今日於臺北車站東側展示東武鐵道首度來臺的觀光特急「日光詣SPACIA」車頭。（記者古可絜攝）

車身以象徵日光東照宮、二荒山神社及輪王寺莊嚴意象的金色、黑色與朱紅色打造，被旅客暱稱為「黃金列車」。（記者古可絜攝）

於臺北車站東側展示東武鐵道首度來臺的觀光特急「日光詣SPACIA」車頭，展期為期1年。（記者古可絜攝）