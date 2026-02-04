臺鐵 × KATO 日本人氣「N規鐵道模型祭」 2/7-2/8臺北車站盛大登場!

臺鐵公司為推廣鐵道文化、促進臺日交流，特別攜手日本關水金屬株式會社KATO公司，於115年2月7日（星期六）至115年2月8日（星期日）二天，在臺北車站一樓大廳（多功能展演區）舉辦「N規鐵道模型祭in臺北」，現場除規劃豐富多元的展示與體驗內容外，更將首度發表全新N規鐵道模型，邀請大小朋友們一同共襄盛舉，鐵道迷不容錯過!

本次活動不僅是鐵道模型展，更是一個完整的鐵道文化祭典，於活動首日(2/7)上午10時於臺北車站一樓大廳舞臺區舉辦「開幕記者會」，10時30分臺鐵夢工場展區限量販售EMU3000型(藍線款)N規模型「6輛基本組+6輛增節組」（每套12輛售價9,500元）限量50套，每人每次限購2套，只要購買EMU3000型(藍)N規模型，即贈送臺鐵車站名組合「關水」(關山站至水上站)藍色底紋名片式紀念票卡御守、KATO特製馬克杯及KATO特製紅包各1入，數量有限，送完為止。除此之外，於臺鐵夢工場展區單筆消費滿2,000元，抽臺鐵扭蛋1次(4,000元抽2次，以此類推，單筆消費滿6,000元以上最多抽3次，不可累計)，更有多項鐵路文創商品優惠(指定代銷商品67折起)，等您來挖好康。

另外，於活動首日(2/7)凡於臺鐵夢工場消費「EMU3000型N規精密模型系列商品」前50名購買者，可於上午11時至會場舞台區，參加KATO公司加藤社長簽名會，能夠近距離與加藤社長互動的機會難得，請鐵道迷務必提早卡位，名額有限，敬請把握！

活動會場除臺鐵夢工場鐵路商品販售區外，還有多家臺日鐵道文創業者(集創意國際有限公司、楚崴企業有限公司、康博藝術有限公司、阿立圓山玩具模型社等)及日本鐵道公司(江之島電鐵)參展販售多樣鐵道文創商品，更有多種體驗區以及舞台活動，包含備受矚目的「KATO快閃店」、「鐵道模型運轉體驗區」、「線路組裝體驗區」、「場景模型製作DIY區」、「場景模型演示及免費DIY體驗區」、「阿立圓山運轉體驗區」、「日本全國高校鐵道模型大賽獲獎作品展區」及「臺鐵夢工場展區」販售鐵路文創商品，打造一場好逛、好玩，也好收藏的鐵道模型祭典，讓參觀者從觀賞、動手體驗到實際操作，全面感受鐵道模型的魅力。

誠摯邀請大家蒞臨「臺鐵 × KATO N規鐵道模型祭 in 臺北」近距離欣賞精緻模型、親手體驗多元互動活動，與臺日鐵道文化交流共創難忘回憶！

活動資訊如下:

(一)活動名稱：臺鐵 × KATO鐵道模型 夢想樂園。

(二)活動期間：115年2月7日（星期六）及2月8日（星期日），每日上午10時至下午6時。

(三)活動地點：臺北車站一樓大廳（多功能展演區）。