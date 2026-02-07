臺鐵 × KATO「N規鐵道模型祭 in 臺北」今日正式開幕！

【記者 洪美滿／台北 報導】臺鐵公司與KATO公司舉辦為期2天的N規鐵道模型祭(2月7日至2月8日)，今日於臺北車站一樓多功能展演區熱烈登場！早上10時舉辦的開幕記者會，由臺鐵公司馮輝昇總經理與KATO公司加藤社長一同舉行開幕儀式，啟動儀式開始瞬間，更象徵臺日鐵道文化交流的啟動及臺鐵公司與日本KATO公司在鐵道模型文化上的跨界合作，活動現場吸引大批參觀民眾到場參加觀賞，現場氣氛熱絡，充分展現鐵道模型的魅力。

於活動會場中，除販售鐵路文創商品外，更設置了許多精彩的體驗區與精密模型展示空間，提供參觀者多元的互動與觀賞體驗，為期2天的N規鐵道模型祭，也安排不同的舞台互動時間，內容包含學生鐵道模型作品分享、驚喜座談會、模型操作示範及臺灣火車傳奇簽書會等，讓民眾在欣賞模型之餘，也能與專家學者、學生及鐵道模型愛好們一同近距離交流，感受臺日鐵道文化交流的活力與熱情。

活動資訊如下:

一、115年2月7日(星期六)舞台活動:

(一)下午1時至2時:「臺灣學生赴日本全國高校鐵道模型大賽頒獎儀式」，邀請永靖高工學生進行得獎作品心得分享。

(二)下午2時15分至3時15分:從鐵道模型製造商·KATO的視角，探索臺鐵的魅力。

(三)下午3時30分至4時30分:臺鐵公司×特別來賓×KATO公司「驚喜座談會」。

(四)下午4時45分至5時15分:集創意公司「運轉鐵道生活的樂趣」。

二、115年2月8日(星期日)舞台活動:

(一)上午10時至11時:從Q&A問答認識！KATO的N規鐵道模型+江之電的小測驗。

(二)上午11時15分至12時15分:洪致文教授「臺灣火車傳奇簽書會」。

(三)下午1時至2時: KATO公司×特別來賓「特別座談會」。

(四)下午2時15分至3時15分:阿立圓山分享「鐵道模型趣味~車輛篇」。

(五)下午4至4時30分:N規鐵道模型祭閉幕典禮。

誠摯邀請大家蒞臨2026年N規鐵道模型祭，在這裡您不僅能近距離欣賞精緻模型，還可以親手組裝軌道、操作列車、體驗 DIY 微縮鐵道模型場景，感受鐵道模型的魅力，走進會場，彷彿置身於一座小型鐵道世界，臺日鐵道文化在此交流，歡迎大家一同參與及探索，共享鐵道帶來的樂趣與美好回憶！（照片記者洪美滿翻攝）