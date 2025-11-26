臺鐵2122次旅客背包內行動電源自燃影響說明

國營臺灣鐵路股份有限公司表示，今（廿六）日第2122次區間車行經潭子、栗林間時，第四車廂內一名旅客的行動電源於背包內突然起火燃燒。列車於栗林站停靠時，車長立即使用滅火器將火勢撲滅。2122次列車於栗林站晚七分開，並於豐原站由路警上車蒐證後，晚二十二分開。

受影響旅客於豐原站改搭後續二一二四次列車（間隔十四分）離開。初步勘查顯示，旅客背包已完全燒毀，臺鐵公司絨布座椅僅有輕微燒灼痕跡，所幸旅客均平安無人受傷。

臺鐵公司說明，若旅客於乘車途中遇到行動電源自燃情況，車廂內均按規定配置滅火器，位置多在車廂前端或後端；車廂也設置緊急按鈕，供旅客於突發緊急狀況或危安事件時立即通報乘務人員，以利後續應變處置。旅客也可直接告知列車乘務人員，或以手機簡訊○九二一七六五一二五、撥打（○二）二一九一○○九六聯絡該公司客服中心，通知列車長即時前往協助。

臺鐵公司呼籲，旅客若攜帶含鋰電池之可充電電子產品，應隨身保管並置於視線可及之處，切勿放置於行李箱內或辦理託運；並儘量避免邊充電邊使用電子產品，以確保乘車安全。