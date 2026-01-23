臺鐵228連假加開84列次 1/27起開放訂票

記者李佩玲／臺北報導

因應和平紀念日連假疏運旅客需要，臺鐵公司今（23）日宣布，自2月26日起至3月2日止計5天，全線加開各級列車共計84列次，並於1月27日零時起同步開放網路、臺鐵e訂通、超商及電話語音訂票。

臺鐵表示，和平紀念日連假疏運期間，全線加開各級列車共84列次，其中包含東線實名制列車4列次、北半環跨線自強號列車4列次、南半環跨線自強號列車6列次、西部幹線自強號列車2列次。為加強疏運旅客，疏運期間暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

臺鐵提醒，加開班次於1月27日起開放訂票，另東線實名制列車班次則於1月28日零時起，開放設籍花蓮縣與臺東縣國民身分證字號U、V開頭或上開兩者的配偶及直系血親一親等的民眾訂票，旅客可多加利用。相關加開列車車次、時刻，即日起可於臺鐵官網及臺鐵e訂通APP查詢。

因應和平紀念日連假疏運旅客需要，臺鐵全線加開各級列車共84列次。（資料照、臺鐵提供）