臺雅案爆內情！週刊：黃國昌涉貪對價證據找到了 收200萬找2立委施壓法務部

已故臺雅集團董事長沈裕雄的特助鄭淳駿表示，臺雅高層疑似用200萬請黃國昌用司法手段對付他。資料照，呂志明攝



民眾黨主席黃國昌今（25日）清晨率青年團訪日，人雖在國外，他涉及利用凱思國際收錢「辦事」的貪汙案卻有進展，原來是對價關鍵人物已呼之欲出，根據週刊追查，臺雅因內部醜聞和內鬥，集團高層找了3名立委、交付凱思200萬要辦董事長特助鄭淳駿，而董事長的友人先前曾對他示警，他原本不以為意，直到黃國昌被揭發可能有狗仔團及貪汙辦事的爭議後，他才驚覺與先前的聽聞完全相符。

臺雅前董事長沈裕雄猝逝，其特助鄭淳駿被指控，涉嫌與友人以海外機票與移民投資為由，遭到吸金詐騙超過50億元，其中一名羅姓女子用贓款購入精品、豪車、幫親友開高檔餐廳及海外置產，俗稱「臺雅詐欺案」。鄭淳駿為此被起訴、羈押4個月，他始終否認犯罪，台北地院最後以200萬裁准交保。

廣告 廣告

鄭淳駿告訴《鏡週刊》，獲釋後就有董事長朋友找上他，表示董事長遺孀懷疑先生生前有小三，並託他轉鉅額資產讓小三在國外置產，為此，臺雅高層花200萬找3名立委關切，想利用司法手段逼他追回錢財。

鄭淳駿表示，原本他以為只是傳聞，聽過就算了，直到今年6月18日，黃國昌在立法院質詢法務部長鄭銘謙時，提到臺雅案，還提到「早在你們處理這個案子以前，這個案子我幫了多少忙？我只是沒有公開講。」讓他驚覺，傳聞可能是真的，他比對先前《鏡週刊》報導臺雅匯給凱思200萬元，與董事長友人說法一模一樣，他才相信臺雅高層確實找黃國昌，想透過立委之手請檢調辦他。

《鏡週刊》還揭露，鄭淳駿找律師討論，回想先前被起訴、羈押、調查等過程有諸多疑點，且與常情不符，好像有群人密謀誣陷他。

《鏡週刊》報導，無論鄭淳駿的臺雅詐欺案最終是否有罪，黃國昌收錢辦事都已成事實，而協助黃國昌的立委是誰，則交給專案小組調查。而臺雅公司尚未對此事回應。

更多太報報導

柯黃合體拍片！柯文哲笑：兩個太陽總比沒有好 黃國昌預告柯「土城十講」一定講完

爆迷你足協詐千萬補助「分10年還」 黃國昌批：檢調碰到新潮流就軟腳

民眾PO黃國昌自由座罰站諷綠委商務艙打卡 陳柏惟曝原因：忘記買票