臺青廣西南寧參加咖啡文化產業研學與培訓 收穫咖啡香與兩岸情誼

▲台青在南寧咖啡節打造的別有台灣特色的小賣部「咖啡感獸」。

【本報大陸新聞中心 報導】許多台灣年輕人都很有興趣和夢想開個咖啡店，近日，由19名臺灣青年組成的「邕臺青年咖啡文化產業研學實習實訓團」在廣西南寧開展了為期十天的深度交流。在廣西期間，臺灣青年們全程參與在南寧當地舉辦的一場咖啡節的策劃籌備與經營實踐，通過品牌展示、文化體驗與商貿對接，全方位體驗大陸咖啡產業生態，增進產業認知與文化體驗。

19名臺灣青年在南寧參與了為期十天的咖啡文化產業研學實習，通過咖啡節、實訓課程和城市探訪，深度體驗大陸咖啡產業生態‌。在南寧職業技術大學的實訓課堂上，兩岸青年圍繞咖啡豆遴選、烘焙技藝、沖泡手法與拉花創意展開熱烈探討，努力學習手沖咖啡專業技能的提升。

▲臺青參與南寧咖啡節的策劃籌備與經營，兩岸青年進行咖啡技藝交流。

臺青全程參與南寧咖啡節的策劃與經營，包括品牌展示、文化體驗和商貿對接。活動期間，特調咖啡創意豐富，臺灣學員帶來的阿里山咖啡豆和烘焙技藝受到好評，部分學員計畫與南寧台企合作拓展大陸市場。來自嘉義的學員王怡文表示：大陸咖啡市場潛力巨大，這次參加南寧市臺主辦咖啡文化研習活動，讓大家對兩岸咖啡行業發展有更廣大的認識。

走進廣西南寧一處咖啡市集，台青江俊逸打造的南寧限定「寶島小賣部」特別顯眼，木質貨架上擺放著經典零食，「咖啡感獸」招牌醒目。裡面還呈現有：楊桃冰萃、芭樂美式、青芒美式、檸檬烏龍美式……江俊逸說，台灣和廣西都有豐富的水果資源，除了經典的阿裡山手沖、阿里山冰萃，這次他特意為南寧民眾定制的水果特調咖啡。

這是江俊逸第三次來南寧參加咖啡節，這裡人文風情與台灣相近，讓他感到親切。咖啡節上，江俊逸見到了許多老朋友，也看到了大陸咖啡行業的變化。“這次看到的特調咖啡比較多，大家都使出渾身解數，做出不同風味組合的咖啡，很有創意，這也是咖啡行業趨勢所在。

江俊逸說：「我已經交到很多朋友，這次我帶了阿里山的咖啡豆過來分享，希望用咖啡和童年的記憶相結合的懷舊主題，讓大家相互瞭解。」2025中國—東盟（南寧）咖啡節近日在廣西南寧舉辦，超過80家咖啡品牌產品亮相，為民眾帶來一場咖啡盛宴。其中，台灣地區的咖啡品牌帶來阿里山咖啡、鳳梨酥等特色產品。

▲臺青到廣西熱帶農業研究院展開交流和研學。

江俊逸坦言，台灣阿里山的咖啡豆產量不高，能帶來南寧分享不容易，主要是為了交朋友！談及未來發展，江俊逸稱，計劃與已經落地南寧的台企雷霆山咖啡學苑合作，共闖大陸咖啡賽道。

研習咖啡文化之外。臺青他們也去參訪了廣西熱帶農業研究院，考察熱帶作物科研進展與產業應用成果；走訪青秀山、三街兩巷歷史文化街區，沉浸式體驗南寧生態宜居特質與人文底蘊；赴南寧市昆侖關戰役舊址博物館，讓這些臺青對廣西這片廣闊的土地，有了更深更廣的了解。（照片記者蔡叔涓翻攝）