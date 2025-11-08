臺青朱星憲青島創業烘焙企業 把榴槤結合進烘培美食創獨特幸福滋味
【記者 蔡叔涓／青島 報導】山東青島是一座風光旖旎的海濱城市，來自臺灣中壢的臺青朱星憲，落腳在青島進而創建他的食品企業，經營一家烘焙企業更是一片充滿創新活力的熱土，吸引著懷揣夢想的創業青年。朱星憲在青島建立自己的事業，也安家在青島在追夢的道路上與青島一起成長。
1987年出生的朱星憲很早就離開臺灣赴美求學，在美國加州州立大學讀的金融學，後來又到廈門大學讀金融學碩士，畢業後本來打算學以致用，繼續金融之路，計畫去美國擔任金融分析師。但是，在2014年他卻從金融行業跨界到食品製造業，在青島經營一家烘焙企業。
▲朱星憲因為自己熱愛烘培，所以由金融跑到專而創業烘焙事業。
朱星憲的父親朱瑜明早在1998年，就從臺灣來青島開創了英派斯健身品牌，成為在大陸健身產業的開拓者。受父親影響朱星憲在少年時代，就經常到青島遊玩，他特別喜歡吃海鮮，喜歡喝啤酒，對青島情有獨鐘。
朱星憲認為青島是一個開放和包容的城市，生活在這裡可以體驗到各種生活場景；他說，自己是2003年第一次從臺灣到青島，因為這邊冬天可以看雪，夏天可以避暑，環境也很好，八大關、棧橋等很多青島景點他都走遍。
2013年時，父親在青島投資了一家食品廠，需要人來管理，朱星憲本身就是美食達人，每到一個地方，總要搜羅當地最地道的美食，他在各國遊歷期間發現，烘焙領域的技術十分成熟，運用得十分廣泛。同時，在大陸近幾年來隨著人們生活水準的提高，烘焙業的日益繁榮，朱星憲自己喜愛美食又熱衷的烘焙領域，於是就毅然接下經營重任。
朱星憲說：「大陸的市場很大，青島有我熱愛的事業，我希望能夠創造更多美食，呈現給大家更多元、更豐富、更健康的產品」。他果然以年輕活躍的心和精神，把新的理念與管理方式帶入青島元泉食品的烘焙領域，其中有一款最特別的產品就是「榴槤千層派」是一款別緻口味的特別產品，在大陸有許多榴槤的愛好者，所以推出之後就爆款走紅，非常受歡迎！但是，這確實是一款不容易烘焙製作的食品。
▲朱星憲把大陸民眾很喜愛的榴槤，結合進烘培美食。 朱星憲回想起十多年前，他從金融行業跨界到食品製造業，踏入烘焙食品研發和經營販售，他肩負著企業初期尋求生存與發展的重任，是一個打拼、創業的過程。小到每一個配方的研製，大到企業的發展方向，他都要參與、思考、定奪，詳細瞭解食品安全與製作過程。
通過不斷的創新、研發，技術與口味的創新和產品研發，才推動青島元泉食品企業從穩健發展，到不斷成長、茁壯，現在產品不只是賣大陸市場，還遠銷日本、韓國、加拿大等海外市場。
朱星憲2014年從金融行業轉型至食品製造業，在青島創立烘焙企業，如今他已經成長為一名能夠獨立研發和管理生產的「烘焙匠人」。他主導研發冷凍麵團、冷凍糕點等產品，並引進全自動生產線提升生產效率；公司成立專項研發部門，聘請臺灣技術顧問，結合先進理念和技術提升產品品質。公司產品以多元化、健康化著稱，涵蓋麵包、蛋糕、酥類產品等。
本來，朱星憲他可以當衣食無憂的富二代，卻偏偏要從頭再來，作用自己雙手打拼的「創二代」；他本來可以留在美國，卻偏偏選擇學成歸國並師夷長技；他本來也許是華爾街上風度翩翩的大金融家，卻偏偏選擇投入烘焙領域，對各種烘焙食品研究得用心、用情，盡心盡力！
因為朱星憲希望，在山東青島這個開放包容的環境中，未來要繼續深化產品研發，推出更多健康烘焙產品，為所創的烘焙事業提供了廣闊發展空間，也擴展更多日本、加拿大、韓國等國際市場。（照片記者蔡叔涓攝）
其他人也在看
「反向外溢」效應：美國制裁如何催生中俄能源軸心，重繪東北亞地緣版圖？／魯云襄
魯云襄（戰略智庫研究員） 隨著美國加強對俄羅斯能源的制裁，全球液化天然氣（LNG）市場出現新一輪結構性調整。根台灣好報 ・ 20 小時前
Toyz人氣下滑？火鍋店688萬頂讓沒人要「再降7位數」
娛樂中心／徐詩詠報導知名直播主Toyz（劉偉健）因販毒及持有大麻，被依毒品罪判刑4年2月，2024年5月入監服刑。流量也隨著他入獄雪崩式下滑，似乎連帶影響其副業收入。日前社群上流傳Toyz在台中開設的火鍋店頂讓消息，開出688萬元的價碼卻乏人問津，15天後再度釋出降價訊息，降價幅度高達百萬元。民視 ・ 22 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
爆「郭董母百歲高齡過世仍慶生」！曾馨瑩PO婆媳合照 發聲還原真相
鴻海創辦人郭台銘母親郭初永真6日辭世，享嵩壽100歲，郭台銘悲痛萬分。據了解，本月11日為曾馨瑩51歲生日，遭爆出曾馨瑩與好友們慶生，並開心與賈永婕、關穎合照。對此，曾馨瑩發文澄清，與好友聚會在本月4日，且她事前不曉得朋友會替她慶生，而她最敬愛的婆婆離世，她沉重寫下，「絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 22 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 14 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》Drake嘲諷大谷翔平 Rojas稱激勵道奇士氣
世界大賽第7戰在9局上轟出追平陽春砲為洛杉磯道奇續命的Miguel Rojas表示，加拿大饒舌歌手Drake（Aubrey Graham）在第5戰過後嘲諷大谷翔平的舉動，激發道奇球員的士氣。TSNA ・ 2 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 22 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 1 天前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陸女錄取新加坡航空「入職一天就被炒」 上網喊冤：只是在貴賓區拿了幾瓶水！
據新媒《8視界新聞網》報導，一名網名「可可醬」的中國籍女子在社交平台《小紅書》發文，爆料新加坡航空（Singapore Airlines）「光環下的冷漠真相」，並宣稱遭到該公司的「羞辱與騙局」。可可醬在文中表示，自己因為懷抱著空姐夢，又嚮往新加坡航空多年來始終在「全球最佳航...CTWANT ・ 13 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 16 小時前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 1 天前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 19 小時前
颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣 「3縣市」淪風眼前線
（記者蔡函錚／綜合報導）中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸 […]引新聞 ・ 21 小時前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前