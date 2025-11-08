臺青朱星憲青島創業烘焙企業 把榴槤結合進烘培美食創獨特幸福滋味

▲臺青朱星憲青島創業烘焙企業，推廣烘培美食、幸福滋味。

【記者 蔡叔涓／青島 報導】山東青島是一座風光旖旎的海濱城市，來自臺灣中壢的臺青朱星憲，落腳在青島進而創建他的食品企業，經營一家烘焙企業更是一片充滿創新活力的熱土，吸引著懷揣夢想的創業青年。朱星憲在青島建立自己的事業，也安家在青島在追夢的道路上與青島一起成長。

1987年出生的朱星憲很早就離開臺灣赴美求學，在美國加州州立大學讀的金融學，後來又到廈門大學讀金融學碩士，畢業後本來打算學以致用，繼續金融之路，計畫去美國擔任金融分析師。但是，在2014年他卻從金融行業跨界到食品製造業，在青島經營一家烘焙企業。

▲朱星憲因為自己熱愛烘培，所以由金融跑到專而創業烘焙事業。

朱星憲的父親朱瑜明早在1998年，就從臺灣來青島開創了英派斯健身品牌，成為在大陸健身產業的開拓者。受父親影響朱星憲在少年時代，就經常到青島遊玩，他特別喜歡吃海鮮，喜歡喝啤酒，對青島情有獨鐘。

朱星憲認為青島是一個開放和包容的城市，生活在這裡可以體驗到各種生活場景；他說，自己是2003年第一次從臺灣到青島，因為這邊冬天可以看雪，夏天可以避暑，環境也很好，八大關、棧橋等很多青島景點他都走遍。

2013年時，父親在青島投資了一家食品廠，需要人來管理，朱星憲本身就是美食達人，每到一個地方，總要搜羅當地最地道的美食，他在各國遊歷期間發現，烘焙領域的技術十分成熟，運用得十分廣泛。同時，在大陸近幾年來隨著人們生活水準的提高，烘焙業的日益繁榮，朱星憲自己喜愛美食又熱衷的烘焙領域，於是就毅然接下經營重任。

朱星憲說：「大陸的市場很大，青島有我熱愛的事業，我希望能夠創造更多美食，呈現給大家更多元、更豐富、更健康的產品」。他果然以年輕活躍的心和精神，把新的理念與管理方式帶入青島元泉食品的烘焙領域，其中有一款最特別的產品就是「榴槤千層派」是一款別緻口味的特別產品，在大陸有許多榴槤的愛好者，所以推出之後就爆款走紅，非常受歡迎！但是，這確實是一款不容易烘焙製作的食品。

▲朱星憲把大陸民眾很喜愛的榴槤，結合進烘培美食。 朱星憲回想起十多年前，他從金融行業跨界到食品製造業，踏入烘焙食品研發和經營販售，他肩負著企業初期尋求生存與發展的重任，是一個打拼、創業的過程。小到每一個配方的研製，大到企業的發展方向，他都要參與、思考、定奪，詳細瞭解食品安全與製作過程。

通過不斷的創新、研發，技術與口味的創新和產品研發，才推動青島元泉食品企業從穩健發展，到不斷成長、茁壯，現在產品不只是賣大陸市場，還遠銷日本、韓國、加拿大等海外市場。

朱星憲2014年從金融行業轉型至食品製造業，在青島創立烘焙企業，如今他已經成長為一名能夠獨立研發和管理生產的「烘焙匠人」。他主導研發冷凍麵團、冷凍糕點等產品，並引進全自動生產線提升生產效率；公司成立專項研發部門，聘請臺灣技術顧問，結合先進理念和技術提升產品品質。公司產品以多元化、健康化著稱，涵蓋麵包、蛋糕、酥類產品等。 ‌

本來，朱星憲他可以當衣食無憂的富二代，卻偏偏要從頭再來，作用自己雙手打拼的「創二代」；他本來可以留在美國，卻偏偏選擇學成歸國並師夷長技；他本來也許是華爾街上風度翩翩的大金融家，卻偏偏選擇投入烘焙領域，對各種烘焙食品研究得用心、用情，盡心盡力！

因為朱星憲希望，在山東青島這個開放包容的環境中，未來要繼續深化產品研發，推出更多健康烘焙產品，為所創的烘焙事業提供了廣闊發展空間，也擴展更多日本、加拿大、韓國等國際市場。（照片記者蔡叔涓攝）