臺韓卡司齊聚高雄 跨年花火閃耀迎2026

▲市長陳其邁偕同羽球天后戴資穎、高雄市民代、市府團隊在BLACKPINK「JUMP」與TWICE「ONE SPARK」的音樂節奏中，一起陪同跨年觀眾向2026吶喊新年快樂。（圖／高市府提供）

[NOWnews今日新聞] 「2026雄嗨趴—高雄跨年晚會」除集結17組臺韓超狂卡司外，韓國「水彈女王」權恩妃KWON EUNBI今晚首度登上高雄跨年舞台，勁爆歌舞席捲全場，跨年倒數更有近7千發高空煙火在2025倒數歸零後，接力衝向高雄夜空綻放，市長陳其邁偕同羽球天后戴資穎在BLACKPINK「JUMP」與TWICE「ONE SPARK」的音樂節奏中，一起陪同跨年觀眾向2026吶喊新年快樂。

▲跨年倒數更有近7千發高空煙火在2025倒數歸零後，接力衝向高雄夜空綻放。（圖／高市府提供）

為使民眾安心跨年，內政部政務次長馬士元、警政署副署長李文章亦南下視察活動維安，場域內設置6站醫護站、5站服務台，醫護站及緊急出口均設有發光醒目標示，並以中、英文影片宣傳疏散動線及指引，讓民眾安心迎新年。高市府於跨年夜出動警力、民力約1295名維護活動安全。

▲為使民眾安心跨年，高市府於跨年夜出動警力、民力約1295名維護活動安全。（圖／高市府提供）

2026雄嗨趴演出陣容橫跨多世代與多元風格，包括Z世代天團告五人、搖滾天團八三夭、滅火器、韓國「水彈女王」權恩妃 KWON EUNBI、鳳小岳&壓克力柿子、心動製造機洪暐哲、饒舌天王熊仔、崛起新秀 Angie 安吉、台鋼雄鷹 WING STARS 啦啦隊，以及高雄限定獨家組合，由潛力超能量男團 AcQUA 源少年、鼓鼓帶來驚喜演出。主持陣容則由陳漢典、木木 林葦妮、阿本首度搭檔，三人一唱一搭默契十足，被封為這屆跨年最強主持群。

▲「水彈女王」權恩妃 KWON EUNBI 降臨高雄！她以一身紅色系格紋套裝現身，宛若艷紅玫瑰在舞臺上綻放，臺下「RUBI」們齊揮手燈熱情應援。（圖／高市府提供）

跨年演出由 Lulu 黃路梓茵開場，總是橫掃各大活動主持崗位的她，今年不主持、改以表演嘉賓身分現身高雄，先以《使勁搖＋觸電》組曲揭開序幕，熱力無限的電音響徹南臺灣，全場氣氛瞬間沸騰，接著再帶來招牌歌曲《好喜歡你》，讓觀眾一秒陷入粉紅泡泡。Lulu 黃路梓茵演出結束後由陳漢典牽手下臺，2025 最強夫妻檔非「典Lu CP」莫屬。

新秀 Angie 安吉去年推出首張專輯《Caramel Eyes 焦糖眼》後，馬不停蹄展開長達近一年的宣傳行程，累積豐富舞臺經驗。首次登上高雄跨年，爸爸陽帆也對這場演出相當重視，霸氣叮嚀「一定要帶舞者，如果沒有，我來安排！」並全程緊盯直播守護愛女，讓她備感壓力又緊張。

「水彈女王」權恩妃 KWON EUNBI 降臨高雄！她以一身紅色系格紋套裝現身，宛若艷紅玫瑰在舞臺上綻放，臺下「RUBI」們齊揮手燈熱情應援。今年首度受邀來臺跨年對她而言意義非凡，一連帶來 5 首唱跳歌曲，展現獨一無二的「權式魅力」，並以中文向大家送上「新年快樂」祝福，掀起全場尖叫。

Z 世代天團告五人壓軸現身，今年 4 月攻下高雄國家體育場舉辦萬人演唱會，吸引超過 5 萬名粉絲到場朝聖，人氣與實力再度獲得驗證。告五人也預告明年將持續展開巡迴演唱會，以全新作品與升級舞臺規模，陪伴哈瓜們走遍更多城市。

締造破億神曲《想見你想見你想見你》的搖滾天團擔綱跨後嘉賓，2026 首唱獨家獻給「2026 雄嗨趴」！眾多夭怪們早在前幾天便搭帳篷夜宿夢時代卡位，只為在海景第一排觀賞偶像最激情的演出，八三夭一登場便引爆粉絲尖叫聲浪，接連帶來《給想要綻放的人》、《最瘋狂的人》、《東區東區》等多首夯曲。

警察局表示，市府已建置無死角監控網絡，整合37支監視器影像及空拍畫面，並即時回傳至前進指揮所，落實「狀況在哪裡、鏡頭就在哪裡、警力就在哪裡」原則，並強化公私協力通報機制，與保全業者建立即時情資交換，針對可疑人士迅速通報並協助警方管制，確保民眾安全。警察局也增派警力，並設置舞台前事故處理小組及防踩踏警組，確保快速反應與核心防護，縮短通報與處置時間，讓市民安心參與跨年活動。

