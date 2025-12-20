臺韓簽署合作備忘錄 打造亞洲文化行銷大平臺

記者劉昕翊／綜合報導

短影音、創作者經濟與文化內容跨境流動，逐漸成為亞洲內容產業的重要趨勢，臺灣文化藝術行銷製作公司POPLINE日前與韓國內容與行銷公司SOON ENT，及策略夥伴HUEXIM簽署合作備忘錄，建立涵蓋內容製作、創作者交流、文化行銷與品牌市場拓展合作架構，朝向「跨平臺、跨市場、跨文化」的整合方向前進。

SOON ENT長期深耕短影音平臺，旗下經營與合作的創作者網絡橫跨娛樂、生活與品牌內容等多元類型，累積觸及流量超過11億，近年亦開始成立藝人經紀部門，進一步拓展內容與娛樂產業的整合布局；HUEXIM則專注於全球品牌策略與體驗行銷，長期協助韓國品牌走向國際市場；臺灣POPLINE則是擅長以文化內容與體驗設計為核心，深耕臺灣與亞洲市場。

此次在韓國首爾SOON ENT總部簽署合作備忘錄，三方不僅將以創作者與內容共製作為合作主軸，推動跨國內容製作與整合式宣傳，讓內容不再停留於單一市場，而能在不同文化與平臺之間流動與轉化，也將延伸至藝術與創作者交流層面，涵蓋韓國藝術家、創作者與演員進入臺灣市場的行銷與活動推廣，並透過POPLINE與HUEXIM在地策劃與體驗行銷的執行能力，發展演出、展覽、快閃活動與品牌合作等多元形式，反映出亞洲內容產業正從「作品輸出」轉向「內容生態共建」。

另外，三方還將推動與臺灣及韓國觀光、文化相關單位的合作，並透過SOON ENT的短影音內容，將文化活動、城市形象與生活風格，轉化為可被全球市場理解與消費的內容形式。而SOON ENT的自有PB商品也將導入臺灣市場；臺灣美妝與生活風格品牌進入韓國市場時，則由SOON ENT提供內容行銷與電商資源支援。

POPLINE執行長連珮如表示，這些年普普樂持續在文化、藝術、品牌與商業間，累積落地國際市場的經驗，獲得韓方信任，相信這次的合作可以打造成亞洲文化合作的重要平臺。連珮如此行也實地走訪GD成立並擔任榮譽理事長的JUSPEACE基金會、GRIM PRODUCTION、首爾大學AI媒體內容室等單位，全面理解韓國內容產業從K-Culture、K-Pop、文化藝術內容製作，到AI與娛樂產業、CSV等不同形式，為後續合作建立更深層的產業共識。

