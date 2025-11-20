臺韓纖維工藝國際交流暨展覽：超越時間的工藝價值 臺韓共構工藝與生活的跨域連結

【記者蔡富丞/綜合報導】由國立臺灣工藝研究發展中心推動的「臺韓纖維工藝國際交流暨展覽：超越時間的工藝價值」（Timeless Craft: Korea–Taiwan Artisan Dialogue），於2025年11月4日至11月9日在韓國大邱壽城區 Artpia 藝術中心展出。本展集結臺灣九位纖維工藝創作者，透過作品呈現、研習課程與工作場域走訪等多元面向，深化臺韓兩地在技藝、材料與創作思維上的交流，共同探討纖維工藝於當代文化中的角色與未來發展。

展覽開幕期間，壽城區廳長金大權、政策促進團團長鄭珍相及大邱慶北設計振興院院長金允集等嘉賓皆親臨參與，與工藝師就作品材料選擇、編織工法與創作理念展開深度對話，為雙方後續合作奠定堅實基礎。此次交流範圍亦拓展至材料研究與場域觀察，臺灣參訪團隊走訪大邱慶北設計振興院材質資料室，了解其作為材料資料庫與媒合平台的運作方式。資料室提供纖維、複合與永續材料之查詢、取樣與應用諮詢，讓工藝師能以更系統性角度理解材料特性，並思考其於創作與產品開發上的應用可能。

團隊並前往德安藝術村，觀察其以原有街區為場域、由藝術家與工藝師進駐所形成的「生活與創作共行」模式。藝術村以保留原有街區建築形式為基底，透過工作室營運與日常活動，形塑創作與生活共存的持續能量，展現場域如何成為工藝持續再生的文化能量來源。本次交流不僅呈現創作成果，更以手作實踐深化雙方連結，臺灣工藝師於德安藝術村參與由韓方工藝師指導的苧麻小掃把編製課程，從纖維分束、收攏到固定節奏，體會韓國日常工藝背後運用的材料思維與觀點。另一方面，臺灣工藝師亦在藝術村舉辦藍染與框織卡片工作坊，開放社區民眾參與，透過經緯線交織、折疊綁紮與染色作業過程，參與者以自身的手勢與感知在纖維上留下獨特紋理，讓工藝在互動中回應生活，也在生活中被重新理解。

國立臺灣工藝研究發展中心主任陳殿禮則表示，本次臺韓纖維工藝交流以「工藝即語言」為核心精神，透過展覽、研習與場域觀察深化跨文化的對話，形塑兩地的工藝連結，未來將持續推動臺韓工藝交流計畫，並盼藉由更多國際交流產生的能量，提升合作層次，支持更多工藝創作者在國際文化場域創作，拓展臺灣工藝在國際舞臺的視野與影響力。