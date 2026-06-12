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臺韓觀光交流會議圓滿落幕，屏東魅力獲韓國業界肯定。（屏東縣政府提供）

（另開新視窗）

記者毛莉／屏東報導

第39屆台韓觀光交流會議12日圓滿落幕，來自韓國旅行業協會（KATA）、韓國各大旅行社及觀光產業80位代表，在三天兩夜行程中深入走訪屏東各地，從原住民族文化、恆春民謠、海洋生態到東港迎王文化，透過實地參訪與交流，親身感受國境之南豐富多元的觀光魅力，也對屏東兼具自然景觀、人文底蘊與特色美食的旅遊資源留下深刻印象。

屏東縣政府以最具代表性的觀光資源迎接韓國貴賓。首日透過原住民族靈媒祈福儀式及花環迎賓展現南國熱情；第二天則安排恆春文化中心民謠館月琴演出、國立海洋生物博物館參訪、屏東特色市集、東港鮪魚解剖秀，從文化、生態、美食到夜間觀光，完整呈現屏東多元且深具特色的旅遊面貌。

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屏東縣政府表示，根據交通部觀光署統計，去(114)年韓國旅客來臺人次突破102萬，占整體來臺旅客近12%，位居第二位，其中來訪屏東高達11.6萬人次，占來臺韓國旅客11%。第39屆臺韓觀光交流會議不僅是臺韓觀光產業的重要交流平台，更是屏東向韓國市場展現觀光實力的重要契機。

縣府說，透過三天兩夜的深度踩線行程，韓國旅行業者及旅遊媒體實際走訪屏東各具特色的景點與文化場域，深入了解屏東兼具海洋、生態、文化、美食與永續旅遊等多元旅遊資源，為未來產品開發及市場推廣奠定良好基礎。

縣府指出，期盼藉由此次交流會議，促進韓國旅行業者將屏東納入臺灣南部旅遊產品規劃，開發更多主題式及深度旅遊行程。同時，近年已有多位韓國知名旅遊網紅及內容創作者走訪屏東拍攝旅遊影片，透過社群平台向韓國民眾分享屏東的自然景觀、人文特色與在地美食；此外，韓國熱門實境節目《生存王2》也選擇屏東作為拍攝取景地，進一步提升屏東在韓國市場的能見度與話題性。