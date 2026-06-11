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臺韓觀光交流會議墾丁登場，產官學齊聚共商合作新契機。（屏東縣政府提供）

（另開新視窗）

記者毛莉／屏東報導

第39屆臺韓觀光交流會議11日於屏東墾丁盛大登場，來自臺灣與韓國觀光產官學界近200位代表齊聚國境之南，共同探討兩國觀光市場發展趨勢、區域旅遊合作、永續觀光及未來政策方向。會場氣氛熱絡，不僅展現臺韓觀光交流的深厚情誼，也為未來雙方觀光合作開啟更多可能。

本屆會議匯聚臺韓觀光界重量級人士，包括屏東縣長周春米、臺灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭、臺灣觀光協會會長簡余晏、交通部觀光署副署長黃勢芳，以及韓國旅行業協會（KATA）會長李振錫等貴賓出席，共同見證臺韓觀光交流邁入新的里程碑。

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縣長周春米介紹屏東位於臺灣最南端，擁有陽光、海洋、山林與多元文化等豐富觀光資源，近年來越來越多韓國旅客開始深入探索臺灣地方城市，而屏東所展現的自然療癒感、特色美食與慢活氛圍，逐漸成為韓國旅客心中的旅遊新亮點。期待透過此次面對面的交流對話，進一步深化臺韓觀光夥伴關係，攜手開拓雙向旅遊市場，共創互惠雙贏的新契機。

周春米說，韓國一直是屏東重要的國際客源市場之一，未來將持續透過國際交流、產業合作及觀光行銷推廣，深化與韓國觀光業界的連結，吸引更多韓國旅客走進屏東、認識屏東，感受國境之南獨有的人文風情與自然魅力，讓屏東成為韓國旅客造訪臺灣不可錯過的重要旅遊目的地。

根據交通部觀光署統計，去年韓國旅客來臺突破102萬人次，占整體來臺旅客近12%；其中造訪屏東約11.6萬人次，占來臺韓國旅客約11%，顯示韓國市場對屏東具有高度成長潛力，也成為屏東推動國際觀光的重要目標客源之一。

會議期間，韓方代表除分享韓國旅遊市場最新趨勢外，也以輕鬆幽默的方式介紹韓國旅客赴臺旅遊時最具「挑戰性」的美食體驗。其中，具有濃厚氣味特色的臭豆腐，以及臺灣人餐桌上常見、卻讓不少韓國旅客敬而遠之的香菜，都被點名是韓國遊客最「害怕」嘗試的臺灣味，相關分享引發現場笑聲不斷，也讓與會人士看見文化差異所帶來的旅遊趣味與話題性。

韓國業者談及屏東旅遊印象時，不約而同給予高度評價。此次參訪行程中，韓國代表團親身感受墾丁湛藍海景、恆春半島遼闊地貌及屏東獨有的自然風光，沿途不時發出讚嘆聲，對於南臺灣的陽光、海洋與壯麗景致留下深刻印象。許多韓國業者表示，屏東兼具自然景觀、人文特色與度假氛圍，極具國際旅遊市場吸引力，未來相當看好作為韓國旅客深度旅遊目的地的發展潛力。

縣府交通旅遊處長黃國維於會議中進行「屏東未來」專題簡報，向韓方貴賓介紹屏東觀光發展成果與未來願景，分享近年重大觀光建設、國際活動辦理及海外行銷推廣成果，並說明高鐵延伸屏東計畫、交通路網優化及重大交通建設推動進度，展現屏東持續提升旅遊可及性與國際接待能量的決心。