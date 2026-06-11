臺韓觀光交流會議墾丁登場 雙方產業代表共商合作新契機

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

臺韓觀光交流會議於屏東墾丁登場，雙方觀光合作開啟新契機。

▲臺韓觀光交流會議於屏東墾丁登場，雙方觀光合作開啟新契機。

第三十九屆臺韓觀光交流會議，十一日於屏東墾丁盛大登場，來自臺灣與韓國觀光產官學界近兩百位代表齊聚國境之南，也為未來雙方觀光合作開啟新契機。

這屆臺韓觀光交流會議匯聚臺韓觀光界重量級人士，計有屏東縣長周春米、臺灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭、臺灣觀光協會會長簡余晏、交通部觀光署副署長黃勢芳，以及韓國旅行業協會會長李振錫等人到場，共同見證臺韓觀光交流邁入新的里程碑！

廣告 廣告

周春米說，韓國一直是屏東重要的國際客源市場之一，未來將持續透過國際交流、產業合作及觀光行銷推廣，深化與韓國觀光業界的連結，吸引更多韓國旅客走進屏東、認識屏東，感受國境之南獨有的人文風情與自然魅力，讓屏東成為韓國旅客造訪臺灣不可錯過的重要旅遊目的地。

韓方代表除分享韓國旅遊市場最新趨勢外，也以輕鬆幽默的方式介紹韓國旅客赴臺旅遊時最具「挑戰性」的美食體驗。其中，具有濃厚氣味特色的臭豆腐，以及臺灣人餐桌上常見、卻讓不少韓國旅客敬而遠之的香菜，都被點名是韓國遊客最「害怕」嘗試的臺灣味，引發現場笑聲不斷，也讓與會人士看見文化差異所帶來的旅遊趣味與話題性。

根據交通部觀光署統計，去年韓國旅客來臺突破百萬人次，占整體來臺旅客近百分之十二；其中造訪屏東約十一萬六千人次，占來臺的韓國旅客約百分之十一，顯示韓國市場對屏東具有高度成長潛力，也成為屏東推動國際觀光的重要目標客源之一。