臺韓觀光產業代表齊聚墾丁 攜手共商合作新契機

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第39屆臺韓觀光交流會議， 11日於屏東墾丁盛大登場，來自臺灣與韓國觀光產官學界近200位代表齊聚國境之南，共同探討兩國觀光市場發展趨勢、區域旅遊合作、永續觀光及未來政策方向。會場氣氛熱絡，不僅展現臺韓深厚情誼，也為未來雙方觀光合作開啟更多可能。

本屆會議匯聚屏東縣長周春米、臺灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭、臺灣觀光協會會長簡余晏、交通部觀光署副署長黃勢芳，以及韓國旅行業協會（KATA）會長李振錫等貴賓，共同見證臺韓觀光交流邁入新的里程碑。

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周春米開場即以國、台、客、原等語言向大家問好，並介紹屏東位於臺灣最南端，擁有陽光、海洋、山林與多元文化等豐富觀光資源，展現的自然療癒感、特色美食與慢活氛圍，逐漸成為韓國旅客心中的旅遊新亮點，期待透過此次面對面的交流對話，進一步深化臺韓觀光夥伴關係，攜手開拓雙向旅遊市場，共創互惠雙贏的新契機。

她說，韓國一直是屏東重要的國際客源市場之一，未來將持續透過國際交流、產業合作及觀光行銷推廣，深化與韓國觀光業界的連結，吸引更多韓國旅客走進屏東、認識屏東，感受國境之南獨有的人文風情與自然魅力，讓屏東成為韓國旅客造訪臺灣不可錯過的重要旅遊目的地。

根據交通部觀光署統計，去年韓國旅客來臺突破102萬人次，占整體來臺旅客近12%；其中造訪屏東約11.6萬人次，占來臺韓國旅客約11%，顯示韓國市場對屏東具有高度成長潛力，也成為屏東推動國際觀光的重要目標客源之一。

圖說：台韓觀光業者共同探討兩國觀光市場發展趨勢、區域旅遊合作、永續觀光及未來政策方向。（圖片來源：屏東縣政府提供）

韓國業者談及屏東旅遊印象時，不約而同給予高度評價，參訪行程也親身感受墾丁湛藍海景、恆春半島遼闊地貌及屏東獨有的自然風光，沿途不時發出讚嘆聲，對於南臺灣的陽光、海洋與壯麗景致留下深刻印象。許多韓國業者表示，屏東兼具自然景觀、人文特色與度假氛圍，極具國際旅遊市場吸引力，未來相當看好作為韓國旅客深度旅遊目的地的發展潛力。

圖說：韓國觀光業者推介該國觀光特色。（圖片來源：屏東縣政府提供）

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