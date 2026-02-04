臺音館發表2專書 長久保存原住民音樂

記者黃朝琴／臺北報導

國立臺灣音樂館今（4）日發表兩本專書，《原音重現：從傳統到流行的音樂軌跡》，從學術研究角度切入，《原音如此流行：臺灣原住民族流行音樂群像訪談錄I》，則整理口述歷史，希望讓原住民音樂以出版形式長久保存，成為未來持續使用與理解的重要素材。

國立傳統藝術中心臺灣音樂館今日舉辦「臺灣原住民族流行音樂研究暨口述歷史」系列新書發表會，正式發表兩本臺灣原住民音樂專書。

臺灣音樂館延續去年於華山文創園區及花蓮文創園區舉辦「原住民流行音樂主題特展」，透過唱片、影像與史料，回顧戰後原住民族流行音樂的發展軌跡，讓許多被反覆聆聽的歌聲再次被聽見、被討論，今年將研究成果整理成書，讓這些音樂不只停留在展場中，而能以出版的形式長久保存。

第1本《原音重現：從傳統到流行的音樂軌跡》，集結12位專家學者的研究成果，透過田野調查、歷史檔案研究與跨學科觀點，建構出一幅原住民族流行音樂的知識地圖。內容涵蓋原住民族音樂的變遷、音樂工業的發展、相關論述的形成，以及歌曲如何在不同社會情境中被流傳，呈現音樂從傳統走向流行的完整脈絡。

第2本《原音如此流行：臺灣原住民族流行音樂群像訪談錄I》，則整理18位受訪者的口述內容，從歌手與詞曲創作者、唱片公司業主與製作人，到經銷商與下游通路等不同角色出發，記錄音樂如何被創作、製作與傳播，保存第一手的生命經驗與產業記憶。

書中受訪的吳花枝、柯美金、魏金漢等音樂人也親自到場，透過演唱與座談分享，讓書中記錄的歌聲與故事在現場以最真實的方式呈現。活動中，吳花枝以清唱重現第一張原住民黑膠唱片中的歌曲，柯美金與魏金漢則帶領現場觀眾圍舞互動、氣氛熱絡，展現原住民族音樂與生活緊密相連的文化樣貌。

臺灣音樂館發表兩本專書，《原音重現》從學術研究角度切入，《原音如此流行I》則整理口述歷史。（臺灣音樂館提供）

《原音重現：從傳統到流行的音樂軌跡》集結12位學者研究成果，圖為作者來賓合照。（臺灣音樂館提供）

《原音如此流行：臺灣原住民族流行音樂群像訪談錄I》整理18位歌手、詞曲創作者與音樂產業從業者的口述訪談，圖為訪談者合影。（臺灣音樂館提供）

傳藝中心臺灣音樂館今日發表「臺灣原住民族流行音樂研究暨口述歷史」系列新書。（臺灣音樂館提供）