臺馬之星郵包查獲中國製電子煙 海巡署偵蒐犬建功

〔記者林嘉東／基隆報導〕春節將至，國內貨運量大增。海巡署北部分署第二岸巡隊員昨晚手持X光檢查儀，牽著偵蒐犬，查驗1 件運往馬祖的郵包時，查獲郵包內有1支電子煙主機與12盒煙油。由於該批電子煙均為中國製造，又未經衛生福利部核准，還好海巡人員及時攔阻；全案將依違反菸害防治法函送主管機關裁處。

第二岸巡隊指出，當晚8時許，海巡人員在基隆港西2號碼頭執行「臺馬之星」客貨船出港檢查時，運用手持X光檢查儀，並結合偵蒐犬嗅聞，進行包裹拆檢，在陳姓男子從屏東郵寄至馬祖的郵包內，查獲1支電子煙主機及12盒煙油；經查，該批電子煙均為中國製造，未經衛福部核准，若貿然使用恐危害國人健康。

海巡署表示，全案將依違反「菸害防制法」規定，移送主管機關裁處，並強調電子煙屬於法令嚴格管制物品，全面禁止輸入、販售及供應，任何形式的運輸行為均屬違法。

第二岸巡隊呼籲，電子煙成分與來源不明，恐對民眾健康造成嚴重風險。海巡署將持續結合科技裝備、專業人力及跨機關聯防機制，強化港區貨物查驗與邊境管控，嚴防非法菸品趁勢流竄。民眾如於港區或岸際發現可疑情事，可撥打「118」海巡報案專線，共同守護公共安全。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

