臺鹽永續再添佳績 奪八金一銀
臺鹽公司深耕永續的腳步再度邁向新里程碑。今年於「2025 TCSA台灣企業永續獎」中再次奪下永續報告類金級獎，累計已抱回八金一銀，展現企業在治理透明、永續策略及永續溝通上的長期投入與堅實成果。同時，臺塩生技健康店也於台南市商業服務業ESG概念店評選中脫穎而出，正式取得認證，成為製造業跨足綠色零售的亮眼示範。
↑圖說：臺鹽公司董事長丁彥哲（右）與總經理李杰翰（左）共同展示最新永續報告書與TCSA金級獎座，象徵臺鹽永續實力再創高峰。(圖片來源：臺鹽提供)
TCSA被譽為「台灣永續界的奧斯卡」，針對企業的非財務資訊與ESG績效進行最具公信力的評鑑。臺鹽今年再度獲金級肯定，意味著七十年品牌不僅穩健轉型，也成功在氣候議題、永續治理與利害關係人溝通等面向展現領先思維。臺鹽永續報告書全面接軌GRI、SASB、TCFD及聯合國SDGs，加強揭露透明度，並以創新策略提高營運韌性。
臺鹽公司董事長丁彥哲表示，永續不是口號，而是企業體質的強化工程。臺鹽將持續推動節能減碳、提升環境治理能力，並讓永續成為企業文化的一部分。永續報告書連年獲獎，反映團隊已具備國際級的揭露水準，也象徵臺鹽面對全球永續潮流擁有強勁競爭力。
↑圖說：臺鹽永續報告書與TCSA金級獎座並列，展現企業在環境、社會、治理三大面向的透明揭露與永續成果獲得專業肯定。(圖片來源：臺鹽提供)
在落實永續於消費端方面，台塩生技健康店也成功取得「台南市商業服務業ESG概念店」認證。門市導入回收材質PCR與rPET環保瓶器、推出無瓶標產品，並以集點與綠色消費優惠鼓勵民眾自備環保袋與重複使用容器。此外，也走進社區辦理健康講座與檢測服務，兼顧環境、社會公益與友善治理，打造具溫度且永續的服務體驗。
臺鹽公司表示，未來將持續深化環境保護、社會參與與治理強化等三大面向，並以更貼近生活的方式讓永續走入日常，與消費者共同累積更好的未來。
