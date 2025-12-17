臺鹽永續獲雙重肯定！ TCSA累計八金一銀

財經中心／廖珪如報導

臺鹽公司董事長丁彥哲（右）與總經理李杰翰（左）率團隊深耕ESG，2025年再度奪下TCSA金級獎，累計創下「八金一銀」的永續佳績。（圖／台鹽提供）

臺鹽公司深耕ESG（環境、社會、治理）再創佳績！年末交出亮眼成績單，不僅蟬聯「2025 TCSA台灣企業永續獎」永續報告類金級獎，創下累計「八金一銀」的輝煌紀錄，穩居傳統製造業標竿；旗下「台塩生技健康店」亦獲頒「114年臺南市商業服務業ESG概念店」認證。從企業總部的高標治理到終端門市的綠色服務，臺鹽展現全方位的永續實踐力，將ESG願景具體落實於消費體驗中。

由台灣永續能源研究基金會主辦的TCSA台灣企業永續獎，素有「台灣企業永續奧斯卡」之稱，是國內評估企業ESG績效最具公信力的指標。臺鹽今年再度榮獲「永續報告類-傳統製造業第2類金級獎」，肯定其在非財務績效揭露與治理韌性的高標準，也象徵七十年老字號企業在氣候風險應對、永續策略深化及利害關係人溝通上的轉型成功，持續擦亮綠色招牌。

臺鹽公司董事長丁彥哲表示，臺鹽長期依循聯合國SDGs指標，並接軌GRI、SASB、TCFD等國際準則，致力強化資訊透明度與治理韌性。蟬聯金級獎不僅是榮耀，更證明臺鹽在全球氣候變遷趨勢中，具備穩健的競爭動能與長期價值。

除了總部治理表現卓越，臺鹽更將永續觸角延伸至產品與第一線服務。在臺南市政府經濟發展局主辦的第三屆「臺南市商業服務業ESG概念店」評選中，「台塩生技健康店」通過嚴格審查，正式取得ESG概念店認證，成為製造業成功跨足永續零售的示範典範。

台塩生技健康店在環境面（E）積極導入PCR、25% rPET環保瓶器，推出無瓶標水，並透過「自備環保袋、買永續商品送點數」機制引導綠色消費；社會面（S）則深入社區舉辦健康講座與檢測服務，守護鄰里健康；治理面（G）著重友善職場，提供優於勞基法的休假制度與目標獎勵，落實員工關懷。

