臺鹽週六台南公園辦捐血 號召熱血英雄挽袖捐血拿好禮

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臺鹽13日將在台南公園中山捐血車舉辦「鹽愛，延續你的愛」公益捐血活動，號召熱血英雄踴躍響應，為血庫盡心力。（記者李嘉祥攝）

▲臺鹽13日將在台南公園中山捐血車舉辦「鹽愛，延續你的愛」公益捐血活動，號召熱血英雄踴躍響應，為血庫盡心力。（記者李嘉祥攝）

面對夏季血庫常見的季節性缺血挑戰及響應「614世界捐血人日」，臺鹽公司連續第5年挽袖傳愛，6月13日將在台南公園中山捐血車舉辦「鹽愛，延續你的愛」公益捐血活動，提供多款明星商品作為回饋禮，號召熱血英雄踴躍響應，共為穩定血庫盡一份心力。

臺鹽公司董事長丁彥哲表示，血液是醫療救治不可或缺的重要資源，由於無法人工製造且有保存期限，血庫穩定高度仰賴大眾持續捐血；臺鹽長期深耕公益及舉辦捐血活動，在同仁、眷屬及社會大眾熱情響應下，歷年累計募集達565袋熱血，總捐血量逾14萬CC，今年活動預計再募集250袋，期盼透過企業帶頭串聯民間力量，讓每一袋熱血都能發揮守護生命的力量。

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丁彥哲董事長指出，夏季血庫供給易受天候及暑假出遊等因素影響而吃緊，臺鹽致力將公益精神融入企業文化，除持續辦理公益捐血活動，8月亦將連續第3年推動「臺鹽捐血月」，鼓勵全台同仁及眷屬就近響應，並提供公出假，支持同仁以實際行動投入公益，盼透過制度化的行動，落實企業社會責任，為社會創造更多正向價值。

丁彥哲董事長說，為感謝捐血人的無私奉獻，活動當日成功捐血250CC者可獲得護牙齦金蜂膠牙膏、鹽易潔海洋環保潔膚洗手露及黑蔘皇修護洗髮精各一份，並享有台鹽生技實體門市及臺鹽線上購專屬優惠；捐血500CC者再加碼贈送海鹽淨膚皂一盒，歡迎民眾當天到台南公園中山捐血車挽袖捐熱血，為血庫補充元氣拿好禮。