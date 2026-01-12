臺鹽馬年新春限定發財水設計時尚應景 讓讓好運與財運「水」到渠成

過年不只是儀式，更是與家人朋友相聚、傳遞幸福、為生活充電的美好時刻。迎接金馬年，台鹽海洋鹼性離子水推出馬年新春限定「發財水」，以俏皮討喜的財神爺與Q版小馬插畫搭配420ml輕巧好攜帶的迷你瓶身，化身新春應景的「開運時尚單品」，讓好運、財運「水」到渠成。

臺鹽表示，長達9天的春節假期很多人正計畫穿梭懷舊老街或漫步山海美景，臺鹽發財水瓶身設計小巧便攜，可輕鬆放入隨身小包，長途行走也不感負擔，補充水分同時，也牢牢握住幸福與好運；寓意幸福與吉祥的發財水也是新春守歲、開工祈福的「好運神隊友」，象徵將福氣留在身邊，為來年積蓄正能量；瓶身上的「馬到成功」卷軸年更成為開工團拜、學子迎戰重要大考的考試必勝符，讓大家新的一年職場拚業績、考場拚金榜，戰力都能超「水」準。

臺鹽指出，發財水不只求好運，更要喝得安心、順口，海洋鹼性離子水汲取自台灣海峽純淨海水，經先進的「離子交換膜電透析」與「三效蒸發」技術，淬鍊甘甜的熟水口感，榮獲七度Monde Selection金獎與SNQ國家品質標章肯定，瓶身並採25% rPET環保再生材質製成，讓民眾喝好水之際也能為地球環境盡份心力。