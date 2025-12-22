臻品藝術中心35週年特展《未及之間》 以「未完成」作為前行的力量

▲臻品藝術中心迎來成立35週年推出特展《未及之間》。（圖／臻品藝術中心提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】臻品藝術中心迎來成立35週年，推出特展《未及之間》，本展不以「完成」作為終點，而是將視線放在創作歷程中那些尚未抵達、卻持續推動前行的時刻——在完成之前，在完成之後，在每一次創作節點所延伸出的下一步。

35年來，臻品以畫廊之姿，陪伴藝術家與時代同行，見證世代更迭與創作能量的積累。作為一個長期深耕藝術的場域，臻品所堅持的，並非只是作品的呈現，而是一種對理想、對時間、對未來的耐心與信念。正如臻品藝術中心負責人、同時長年從事建築工作的張麗莉所言：「作品的完成，是一個重要的節點，但人生與創作從不在此停下。真正的創作，總是在抵達之後，再次向前。」

▲臻品藝術中心負責人、同時長年從事建築工作的張麗莉所言：「作品的完成，是一個重要的節點，但人生與創作從不在此停下。真正的創作，總是在抵達之後，再次向前。」（圖／臻品藝術中心提供）

《未及之間》由紀嘉華與李晏禎共同策劃。兩位策展人以「未及」作為核心概念，回應當代藝術創作中對「完整性」的重新理解——作品是否完整，並非由外在標準定義，而是取決於藝術家內心的尺度與此刻所選擇停留的位置。

在本次展覽中，藝術家願意將作品置於「此刻完成、但仍持續生成」的狀態，與觀者展開對話。作品在展場中成立，成為創作旅程中的一個節點；而靈感，將在每一次呈現與觀看之後，繼續引領藝術家向前。這正是「未及」的意義——尚未抵達，卻已在路上。

展覽從建築中五個隱而不見卻不可或缺的元素出發——結構、光、時間、場域與材料。這些構成世界與空間的基本條件，被藝術家轉化為繪畫、裝置、攝影與雕塑等多元形式，讓觀者在行走與凝視之間，感受藝術與建築如何彼此生成。

其中，洪郁雯以彩漆銅線編織出輕盈而開放的結構，使光線穿梭其間，在牆面與地面投射出層層疊疊的影子。影子不再只是附屬，而成為作品的一部分，讓光擁有了流動的形狀。張麗莉分享：「這樣的作品，一定要有光。就像人生中，才華若沒有一道光的引導，往往難以被看見。光讓空間成形，也讓生命被理解。」這樣的理解，也映照了臻品長年希望成為藝術之光、支持創作價值的初心。

《未及之間》不是回顧的總結，而是一種持續中的狀態。它回望臻品35年與藝術、建築並行的軌跡，看見那些支撐創作的結構如何在時間中層層堆疊；同時也以「未完成」作為力量，邀請觀者在停留與思考之間，想像未來仍將展開的創作可能。