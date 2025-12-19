臻品35週年特展《未及之間》 探索藝術的建築性思維

記者蕭宇廷／臺中報導

35年來，臻品藝術中心以一個藝術機構的姿態不斷蛻變與累積，陪伴著不同世代的更替，也見證許多新生代藝術家與作品誕生。在藝術與建築之間，總有一段尚未成形、尚未抵達、卻最具生命張力的「未及」；時逢35週年慶，展覽以「完成」與「行進中」間尋找交會之處，使藝術與建築、結構與感知得以重新連結。它已不只是回顧過去的歷程、更是面向未來的邀請與鼓舞。

臻品藝術中心35週年特展《未及之間》，由策展人紀嘉華與李晏禎共同策劃。紀嘉華多年與臻品保持深厚而穩定的合作默契，跨足創作、藝術顧問與策展領域，曾策劃臻品30週年展「參十而儷」，見證並保存臻品重要的發展軌跡；首次與臻品合作的李晏禎，為獨立策展人與藝術顧問，現任Art Basel巴賽爾藝術展臺灣貴賓代表，長期深耕當代藝術，在策展、藝術顧問與國際藝術市場觀察上具備專業視野。

廣告 廣告

兩位策展人以「未及」作為展覽核心，邀集9位當代藝術家，包括胡坤榮、陳美岑、葉偉立、張靜雯、郭奕臣、洪郁雯、陳肇驊、仲崇毓、何宇森，以藝術語彙回應並詮釋「結構、光、時間、場域與材料」之間的微妙關係。透過「未及之間」的視角，邀請觀者感受尚未顯形的結構與可能性，展覽將於12月20日至明年2月13日，在臻品藝術中心登場。

臻品指出，展覽脈絡圍繞5個建築中隱而不見的元素－結構、光、時間、場域與材料。那些構成世界的基本條件展開，藝術家把其核心面向，透過繪畫、裝置、攝影、雕塑等多元媒材，讓觀者在「未及」這段流動的意象中，從各個層面見證藝術與建築的相互成形。

以這次展出的藝術家為例 ，胡坤榮 以幾何抽象延續了繪畫對秩序的追尋，從最單純的形狀與色彩出發，把畫面視為一個可持續變動的結構場域；色彩與線條在平面上延展成多維的視角，層疊的節奏延展為時序的軌跡。

陳美岑《Out of the Blue》系列，使用父親留下的建築藍圖為底重新創作。她筆下的「場域」不再是可測量的空間，而是一種精神性的維度；《Utopia》系列，則延伸這份尋索，從個人記憶走向地理與文化的遷徙。

葉偉立透過攝影重構情感與場景，並把它們與自身的視覺記憶經驗交疊。在他鏡頭下，地方不再只是單純的空間、而是時間的容器。

張靜雯的繪畫回到空間的靜默層面。她以岩繪、紙本與礦物顏料，描繪窗戶、簾幕與室內光線，那些看似平凡的日常景物在筆下成為心理的風景。

郭奕臣 的《原型》系列作品，把藍曬紙覆以噴泉附近拾得的枯葉、樹枝、砂礫，讓陽光照射其上，再放入噴泉水池中清洗定影；而拍立得照片則保留了噴泉的實際場景。兩者並置之間，構成了即興與控制、接觸與凝視、抽象與具象的雙重書寫。

洪郁雯 以彩漆銅線為材料，透過編織與懸掛，使作品成為光與空氣的場域；光穿過銅線的縫隙，在牆面或地面上留下其投影，使作品與光互為完整，同時讓光在其中被體驗、折射、與重新定義。

陳肇驊在動力與靜止之間，使時間具象化。機械的運作、金屬的變異、冰霜的凝結，都以緩慢而執著的規律，並回應著生命的耗損與更新。

仲崇毓以木板、水泥、益膠泥等常見的建築介質出發，透過抹鏝、壓制與堆疊的手法，使水泥的重量被壓縮為輕盈的平面，讓厚重的建築材料轉化為繪畫的節奏。

何宇森的雕塑則讓材料回歸本質。他在玻璃纖維、金屬與樹脂的液化與凝結過程中，觀察形體如何從不穩定中生成；他的雕塑像是一種物質性的成長，回應自然、也映照對形體與物質的感知。

臻品說，《未及之間》不提供結論、而是一種持續成長的狀態。它回望臻品35年與藝術、建築共行的歷程，看見那些支撐藝術的結構在時光中層層疊積，它不是終點、而是一種持續的狀態；也以「未完成」作為力量，邀請觀者在停留與凝視中、展望未來的模樣。

臻品35週年特展《未及之間》，邀觀者探索藝術潛藏的建築性思維。（記者蕭宇廷攝）