臻鼎前11月營收1632億年增4.67% 創同期新高紀錄

【記者呂承哲／台北報導】全球 PCB 領導廠臻鼎科技控股（4958）公布 2025 年 11 月合併營收達新台幣 181.21 億元，月減 6.73%、年減 6.76%。累計 1 至 11 月營收達 1,632 億元，年增 4.67%，刷新歷年同期新高紀錄。

臻鼎表示，11 月營收較前月小幅回落，符合產業傳統季節性走勢。與去年同期相比，公司在伺服器、車載及光通訊三大高成長領域仍維持強勁動能，單月營收年增幅度超過 40%；IC 載板業務也呈現亮眼成長，年增幅突破 30%。這顯示公司在高階 AI 應用與先進封裝市場的長期布局，已逐步轉化為實際營收貢獻。

公司指出，隨著高階 AI 產品線持續發酵，上述兩大領域的合計營收比重，預期將在第四季傳統旺季首次站上雙位數，成為推動營運結構優化的重要成長引擎。

展望未來，臻鼎對 AI 伺服器與 IC 載板業務皆抱持正向態度。公司表示，隨著主要客戶新一代 AI 伺服器平台逐步進入量產，相關業務將於 2026 年開始顯著放大，並預計在 2027 年迎來倍數成長階段。至於 IC 載板部分，未來將受惠於新產能開出，以及 ABF 載板於 AI 算力需求中大尺寸產品的明顯提升，預期 2026 年營收將呈現逐季強勁成長。

臻鼎強調，未來營運動能將來自淮安、泰國與高雄等地高階新產能陸續開出所帶來的規模效應。公司對中長期成長展望保持審慎樂觀，並將持續深耕 AI、車電、光通訊等應用領域，推動營運表現穩健向上。

