臻鼎去年Q4與全年營收同創新高 看好今年高速成長

臻鼎去年營收創下新高，公司預估今年進入高速成長。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕全球PCB龍頭臻鼎-KY(4958)公布去年12月合併營收為193.21億元，月增6.62%，年增22.70%，創下歷年同期次高。去年第四季營收達568.70億元，季增20.06%，年增1.31%，推升單季營收站上歷史高峰。累計去年全年營收達1825.22億元，年增6.33%，再度刷新歷年新高紀錄。

展望今年，臻鼎指出，客戶在 AI 伺服器、光通訊、 IC 載板及AI應用產品等高階應用相關需求維持強勁，預期相關營收貢獻將逐漸放大。同時，隨著淮安、泰國及高雄的高階產能陸續開出並逐步發揮效益，近期有10個廠在動工建設中，預計資本支出達500億元以上，今年將高速成長，營收表現可望再創新高。

臻鼎表示，去年12月合併營收延續成長動能，四大應用同步月增，其中以伺服器/光通訊/其他成長力道最為強勁，單月營收較上月大增逾30%、較去年同期大增70%，同時IC載板亦保持月增、年增成長步調，兩大類應用營收雙雙創下單月新高紀錄，顯示公司在高階 AI 應用的布局已逐步轉化為實際成長動能。 整體去年第四季營收表現符合公司先前預期，季增20.06%，年增1.31%，站上去年高峰與歷年單季新高。

