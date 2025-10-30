臻鼎子公司以15億現金收購華陽逾半股權 強化AI車載

（中央社記者江明晏台北30日電）PCB廠臻鼎-KY今天宣布，子公司鵬鼎控股公司預計支付新台幣約15億元，以現金收購無錫華陽科技53.68%股權，強化AI智慧駕駛與車載終端戰略布局。

臻鼎-KY今天代子公司鵬鼎控股公司公告，以現金收購方式，併購無錫華陽科技有限公司，預計支付人民幣3.56億元（約新台幣15.39億元）取得53.68%股權；交易完成後，華陽科技將成為鵬鼎持有的併表子公司。

華陽科技成立於2002年，主要從事車載模組生產，以及自主掌握從材料到晶片、感測器，全產業鏈關鍵核心技術的智慧感測器研發、生產與銷售，產品應用於汽車、機器人、工控、醫療等領域。

廣告 廣告

臻鼎-KY指出，鵬鼎併購華陽科技，延伸集團在AI智慧駕駛與車載終端戰略布局，使集團於汽車電子領域車載硬板與模組整體能力，具備完整解決方案與競爭力，將深化集團在PCB下游應用與系統整合的能力，為未來發展智慧應用建立更完整的支撐基礎。

臻鼎-KY董事長沈慶芳表示，華陽科技的加入，將進一步強化集團在汽車電子領域的實力，雙方在研發技術、產品布局及客戶群上具高度互補性，有助於提升關鍵技術。

臻鼎-KY強調，此次併購完成後將保留華陽科技現有團隊，並整合雙方研發與製造能量，強化資源運用效率，加速在全球汽車電子市場的擴展。（編輯：張良知）1141030