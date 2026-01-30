臻鼎子公司佰鼎投資80億 蓋先進封裝FCBGA載板製造基地

投資台灣事務所通過3企業擴大投資台灣。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕投資臺灣事務所今(30)日通過3家企業擴大投資臺灣，包含臺商回臺方案的佰鼎科技、根留企業方案的拓緯，以及中小企業方案的力盛彩色印刷，此次通過的3家109億元，後續尚有9家企業排隊待審。

佰鼎科技為臻鼎科技集團旗下子公司，專注於先進封裝用 FCBGA(覆晶球閘陣列封裝)載板研發與製造。近年隨著 AI 與高效能運算應用需求快速成長，帶動 FCBGA 載板市場規模持續擴大。

經濟部指出，佰鼎科技規劃投資80億元，於南科高雄園區廠區建置智慧化生產線，導入 AI 技術進行自動化生產排程、提升產線良率及產品檢測效率，並強化人員安全管理，可為高雄地區創造約296個在地就業機會。

拓緯核心產品包含磁簧繼電器、固態繼電器、光耦合繼電器與射頻微機電開關，並廣泛應用於半導體測試、自動化測試設備 (ATE)、新能源系統及航太科技等高階技術領域，拓緯規劃增聘90名本國員工，投資逾14億元於新竹芎林興建新廠，將全面導入自動化設備與智慧化管理系統

力盛彩色印刷主要從事包裝印刷業務，專精於客製化精緻包裝彩盒製作。繼109年通過中小企業投資方案後，為持續推動創新轉型，力盛規劃於苗栗後龍興建第三廠，設置柔版印刷產線，並同步於既有一、二廠添購新型設備，總投資金額約15億元，預計可創造93個就業機會。

截至目前「投資臺灣三大方案」已吸引1715家企業超過2兆6327億元投資，預估創造16萬5033個本國就業機會，其中「歡迎臺商回臺投資行動方案」有343家企業投資約1兆4271億元，創造 9萬4295個就業機會。

