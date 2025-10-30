臻鼎子公司鵬鼎併購華陽科技 強化AI智能駕駛與車載終端戰略佈局
〔記者卓怡君／台北報導〕為強化AI智能駕駛與車載終端戰略佈局，PCB龍頭臻鼎-KY(4958)今日代子公司鵬鼎公告，宣佈以現金收購方式，併購無錫華陽科技有限公司。鵬鼎預計支付現金人民幣3.57億元，取得其53.68％股權，交易完成後，華陽科技將成為鵬鼎持有其53.68％股權之併表子公司。
華陽科技成立於2002年，主要從事車載模組生產以及自主掌握從材料到晶片到感測器全產業鏈關鍵核心技術的智慧感測器(壓力、力矩、位移、角度、溫濕度等)研發、生產與銷售，產品已廣泛應用於汽車、機器人、工控、醫療等領域，成功實現國產化替代。華陽科技亦具備有豐富經驗的團隊成員、成熟的運營管理系統，以及優質汽車行業一線客戶。
臻鼎指出，隨著AI智能駕駛與車載終端的發展加速演進，對高效連接、高精度感測與高算力運算等跨域技術整合提出更高要求。而華陽科技在汽車電子領域具備深厚基礎與研發能量，此次鵬鼎併購華陽科技，不僅延伸集團在AI智能駕駛與車載終端戰略佈局，使集團於汽車電子領域車載硬板與模組整體能力具備更完整的解決方案與競爭優勢，更將深化集團在PCB下游應用與系統整合的能力，為未來發展智慧應用建立更完整的支撐基礎。
臻鼎集團董事長沈慶芳表示，臻鼎作為市場唯一橫跨全產品線的PCB領導者，秉持「一站式購足(One ZDT)」的核心策略，積極覆蓋AI時代的雲、管、端應用，提供客戶最完整的解決方案。華陽科技的加入，將進一步強化集團在汽車電子領域的實力，雙方在研發技術、產品佈局及客戶群上具高度互補性，有助提升關鍵技術，全面增進營運動能與股東價值。
臻鼎強調，此次併購完成後將保留華陽科技現有團隊，並整合雙方研發與製造能量，強化資源運用效率，加速在全球汽車電子市場的擴展。未來，在集團平台資源的挹注下，華陽科技的技術能量可望與臻鼎現有產品線產生高度綜效，強化集團全產品競爭力與技術延展性，深化整體業務和技術版圖，進一步鞏固全球PCB領導廠商的地位。
臻鼎 - KY(4958-TW) 今 (30) 日代子公司鵬鼎控股（深圳）公司公告，宣布以現金收購方式，併購無錫華陽科技。鵬鼎預計支付現金人民幣 3 億 5672 萬元 (約新台幣 15.33 億元)，取得其 53.68％股權。
【公告】臻鼎-KY代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過之議案
日 期：2025年10月30日公司名稱：臻鼎-KY(4958)主 旨：代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過之議案發言人：凌惇說 明：1.事實發生日:114/10/302.公司名稱:鵬鼎控股(深圳)股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:72.28%5.發生緣由:代子公司公告董事會通過之議案：(1)關於公司2025年第三季度報告的議案。(2)關於向全資子公司宏恒勝增資的議案。(3)關於收購並增資無錫華陽科技有限公司股權的議案。(4)關於調整向控股子公司提供借款額度的議案。(5)關於申請銀行授信額度的議案。6.因應措施:依規定代子公司於公開資訊觀測站公告。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
臻鼎-KY 30日代深圳子公司鵬鼎公告宣布，以現金收購方式併購無錫華陽科技有限公司，交易金額達人民幣3.57億元（約新台幣15.41億元），收購後將持有華陽科技53.68％股權，納入鵬鼎併表。此舉象徵臻鼎跨入智慧車用感測領域，強化AI車載電子版圖。工商時報 ・ 5 小時前
【公告】臻鼎-KY代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過增資子公司宏恒勝電子科技(淮安)有限公司
日 期：2025年10月30日公司名稱：臻鼎-KY(4958)主 旨：代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告董事會通過增資子公司宏恒勝電子科技(淮安)有限公司發言人：凌惇說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:宏恒勝電子科技(淮安)有限公司股權2.事實發生日:114/10/30~114/10/303.董事會通過日期: 民國114年10月30日4.其他核決日期: 不適用5.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量及價格:不適用;交易總金額:人民幣5億元6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:鵬鼎控股(深圳)股份有限公司之全資子公司7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者中央社財經 ・ 16 小時前
臻鼎子公司以15億現金收購華陽逾半股權 強化AI車載
（中央社記者江明晏台北30日電）PCB廠臻鼎-KY今天宣布，子公司鵬鼎控股公司預計支付新台幣約15億元，以現金收購無錫華陽科技53.68%股權，強化AI智慧駕駛與車載終端戰略布局。
