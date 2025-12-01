臻鼎攜手尖點戰略合作 (圖)
臻鼎科技集團董事長沈慶芳（右）與尖點科技董事長林序庭（左）1日簽署戰略合作協議。（臻鼎-KY提供）
中央社記者江明晏傳真 114年12月1日
