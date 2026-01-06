臻鼎-KY去年營收創新高 AI布局推動今年高成長

（中央社記者江明晏台北6日電）PCB廠臻鼎-KY表示，去年第4季、2025全年營收均刷新歷史紀錄，顯示高階AI應用布局已逐步轉為實際成長動能，近期有10個廠動工建設中，預計資本支出逾新台幣500億元，2026年將高速成長。

臻鼎-KY今天公布2025年12月合併營收193.21億元，月增6.62%，年增22.7%，創歷年同期次高，去年第4季營收568.7億元，季增20.06%，年增1.31%，推升單季營收站上歷史高峰；累計2025全年營收1825.22億元，年增6.33%，刷新歷年新高紀錄。

臻鼎-KY表示，12月合併營收延續成長動能，4大應用同步月增，其中以伺服器、光通訊等成長力道最強勁，較11月營收增逾30%、年增達70%，同時IC載板保持月增、年增成長步調，兩大類應用營收雙創單月新高紀錄，顯示臻鼎在高階AI應用布局已逐步轉化為實際成長動能。

展望2026年，臻鼎-KY指出，客戶在AI伺服器、光通訊、IC載板及AI應用產品等高階應用相關需求維持強勁，預期相關營收貢獻將逐漸放大。

臻鼎-KY表示，隨著淮安、泰國及高雄的高階產能陸續開出並逐步發揮效益，近期有10個廠在動工建設中，預計資本支出達500億元以上，2026年將高速成長，營收可望再創新高。（編輯：張均懋）1150106