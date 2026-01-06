臻鼎12月營收創歷年同期次高

【記者柯安聰台北報導】臻鼎控股（4958）12月合併營收193.21億元，月增6.62%，年增22.70%，創下歷年同期次高；第4季營收568.70億元，季增 20.06%，年增1.31%，推升單季營收站上歷史高峰；累計2025年營收1825.22 億元，年增6.33%，再度刷新歷年新高紀錄。



臻鼎表示，12月合併營收延續成長動能，四大應用同步月增，其中以伺服器/光通訊/其他成長力道最為強勁，單月營收較上月大增逾30%、較去年同期大增 70%，同時IC載板亦保持月增、年增成長步調，兩大類應用營收雙雙創下單月新高紀錄，顯示公司在高階AI應用的布局已逐步轉化為實際成長動能。整體第4季營收表現符合公司先前預期，季增20.06%，年增1.31%，站上2025年高峰與歷年單季新高。



展望2026年，臻鼎指出，客戶在AI伺服器、光通訊、IC載板及AI應用產品等高階應用相關需求維持強勁，預期相關營收貢獻將逐漸放大。同時，隨著淮安、泰國及高雄的高階產能陸續開出並逐步發揮效益，近期有10個廠在動工建設中，預計資本支出達新台幣500億元以上，2026年將高速成長，營收表現可望再創新高。（自立電子報2026/1/6）