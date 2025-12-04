「舅舅一定不願看大家為他爭吵撕裂」 退休校長玉山失聯4天後成遺體！家屬悲揭生前為人

登山隊挑戰玉山後四峰卻傳憾事，62歲退休校長走失4天遭發現身亡；家屬盼外界停止撕裂，強調「多一份關懷就能少一場悲劇」。（翻攝畫面）

停止撕裂！「他若在世應該也不願看到大家為了他爭吵，言論家屬無法控管，每個人心中都有一把尺」。新北市一名62歲郭姓退休國小校長日前與6名山友挑戰玉山後四峰，不料行進途中因體能下降要求原地休息，之後與隊伍失聯，4天後在邊坡被發現身亡。

事件曝光後，引發登山圈激烈討論，不少山友質疑領隊是否延誤搜尋時機，家屬低調表示，希望外界以此事件提醒彼此「多一步關心，可能救回一條命」。

登山關鍵時刻出意外？ 體力不支落單後再未回到隊伍

據了解，該登山隊共7人，上週四（11月27日）行經鹿山往圓峰山屋路段時，郭姓校長因體力不支，主動表示想停下煮茶休息。蔡姓領隊當下判斷無異狀，便帶隊續前行。

當晚6時，隊伍抵達圓峰山屋後，領隊讓隊員先休息約2小時，直到晚間8時許在團員提醒下，才意識到郭姓校長仍尚未抵達，於是展開搜尋。

然而夜間山區氣溫驟降，路面結冰，搜尋行動在距離約400公尺處被迫折返，並於凌晨2時（11月28日）通報求援。

對此，有山友認為搜尋時間延誤，質疑是否錯過最佳救援契機，引發「是否應究責領隊」的爭議。

關鍵4天搜救全力動員 失聯者被發現倒臥邊坡

搜救人員接獲通報後全力搜索。本週一（12月1日）清晨約6時，一名山友於距離圓峰山屋1.2公里處發現一名男子倒臥邊坡，並立即通報消防單位。搜救隊伍7時抵達確認身分後，將遺體移至山屋安置，並於昨（3日）順利由直升機吊掛下山。

校長家屬怎麼說？

家屬對搜救團隊、協作人員及主動提供線索的山友表達深深謝意，表示這幾日密切關注所有更新，「每一份心意，舅舅一定都感受得到」。

退休校長玉山後四峰登山失聯身亡，家屬盼「互助精神」。（翻攝畫面）

對於外界激烈討論與部分錯誤揣測，家屬也透過親友澄清，盼讓真相回歸平靜。他們說，郭姓校長生前熱心助人、喜歡結善緣，座右銘是「風淡雲輕」，若仍在世，也不願看到爭吵與撕裂。

事件帶來什麼提醒？ 「多看一眼、多問一句」或能避免遺憾

玉山國家公園管理處指出，玉山後四峰地形陡峭、路程長且耗能高，鹿山更屬「先降後升」路段，若隊伍距離拉大或隊員落單，加上夜間低溫與風寒效應，很容易造成迷途或失溫。

家屬則希望，這起事件能提醒登山者彼此多一些照應，「或許一個關心，就能挽回一條生命」。

