與世越號悲劇同海域！南韓267人渡輪意外觸礁 竟是船員看手機忘記轉彎

南韓一艘載有267名乘客與船員的渡輪，19日晚間發生觸礁擱淺意外，所幸船上267人僅受傷無人身亡。《紐約時報》報導指，肇事原因是掌舵的船員在看手機，錯過了轉彎時機才導致意外發生。

這起船難發生地點，與造成300多人死亡的2014年的世越號翻覆意外相近，讓這場噩夢般的悲劇再度被提起，引起強烈關注。

南韓一艘載有267名乘客與船員的渡輪，19日晚間發生觸礁擱淺意外。（圖／翻攝自X平台 @PressTV）

船上267人安全撤離

《紐時》報導指，根據南韓海岸警衛隊表示，這艘客輪19日晚上8時許在南韓海岸外撞上岩礁擱淺，是因為掌舵的男子在看手機，錯過了轉彎時機。

木浦市海岸警衛隊隊長蔡秀郡（Chae Su-jun，音譯）表示，船上全部267名乘客與船員都已安全撤離。

蔡秀郡指出，19日晚間發生事故的「Queen Jenuvia II」渡輪，是在8時15分左右撞上岩礁，當時正在從濟州前往木浦的黃海航線上，全程約四個半小時，撞擊意外導致約27名乘客出現輕傷或頭暈。木浦是位於南韓西南部、靠近事故發生地的城市。

與世越號意外同海域

這起事故之所以特別引發南韓人關注，原因是意外發生地與2014年的世越號悲劇同一海域。世越號當時滿載要去校外旅行的學生，準備前往濟州島，想不到途中翻覆，因疏散不利錯失逃難黃金時間，造成300多人死亡，絕大部份是學生。

當時家長們湧入事故發生地海岸，焦急等待孩子消息的畫面，以及得知噩耗的淒厲哭喊聲，至今仍歷歷在目，對南韓社會造成不可抹滅的傷痛。

2014年的世越號悲劇，造成300多名學生死亡，造成南韓社會不可抹滅傷痛。圖為集體靈堂。（圖／翻攝自維基百科）

這次意外觸礁地點與2014年的世越號悲劇發生地相近。圖為世越號翻覆畫面（圖／翻攝自維基百科）

肇事原因竟是看手機忘轉彎

木浦海岸警衛隊首席調查官金煥均（Kim Hwang-gyun）20日表示，已拘留當時負責駕船的大副及舵手。

根據海巡與船舶追蹤網站VesselFinder資料，該船當時航速約每小時41公里左右，事故發生在預計抵達時間前不到一小時。乘客描述說，他們聽到劇烈撞擊聲，渡輪擱淺時一度以為自己要死了。

金煥均表示，大副、舵手與船長都被以「重大過失致傷」遭到起訴，罪名最高可判5年徒刑。海巡未公布三人的身份，只透露船長為60多歲，另兩名船員為40多歲。

肇事大副最初還狡辯機械問題

大副向調查人員供稱，事故發生時，他正在看手機上的新聞，但他當時應該要掌舵轉彎避開岩礁的時間。報導指，大副一開始想逃避責任，向調查人員辯稱是舵機失靈，但之後更改供詞，承認當時在看手機。

據海巡指出，當渡輪接近礁岩時，已晚了大約兩到三分鐘，完全沒辦法觸礁。金煥均表示，事故發生海域航道狹窄，船隻通常會改為人工操舵，但當時渡輪仍處於自動駕駛模式。

金煥均表示，船長雖然事故當下不在駕駛室，但仍因涉嫌未履行職責而遭起訴。他指出，調查人員正透過翻譯詢問來自印尼的舵手，同時也在檢查船員的手機、渡輪的資料紀錄器與監視器影像。

