與中共有淵源日本極左翼示威：「打倒高市｣、「停止侵略中國」

[Newtalk新聞] 全日本學生自治協會（全學聯）周日（2日）在東京舉行「打倒高市政權示威」，高喊口號：「停止侵略中國」。

《產經新聞》今（4）日稍早報導，這場名為「11月2日全國勞動者大會/萬人遊行，停止修憲和戰爭」的示威活動由尋求推翻高市早苗內閣的人士組織，於11月2日在東京港區芝公園舉行。

這場示威活動的發起人宣稱，參加人數達 2,150人。他們將自民黨和日本維新會組成的聯合政府描述為「正在對中國發動侵略戰爭的政府」。參與者在東京遊行，高喊「我們將停止對中國的侵略戰爭」。

在眾多警察警戒下，參與者們舉著印有全國各地工會名稱的橫幅和傳單遊行，傳單上寫著「打倒高市」和「停止侵略中國！」等口號，並高喊著「我們要粉碎龐大的軍備擴張預算」和「我們要停止侵略中國！」

對此，右派人士大為不滿。高聲質問示威群眾：「他們（高市內閣和日本維新會）哪裡有對中國發動侵略戰爭？」一個右翼團體的成員穿過馬路，用擴音器喊出：「他們竟然說『日本和美國正在對中國發動侵略戰爭』這種蠢話！告訴我們，戰爭在哪裡！」

《產經新聞》上個月8日的另一則新聞報導這場示威的籌備活動時指出，「全學聯」是一個由極端主義團體組成的組織，由於內部衝突目前已脫離「中核派」。後者是日本的一個激進左翼組織，全稱為「革命的共產主義者同盟全國委員會」，與中國沒有直接的隸屬關係，但與中國共產黨有在意識形態層面的交流。

