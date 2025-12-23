與中唱和？翁曉玲返台嗆「擋國防特別預算」 鍾佳濱回應了

即時中心／潘柏廷報導

國民黨立委翁曉玲，日前赴中國廈門參加台商活動，還和其他6名同黨立委一起前行；目前更傳出國台辦已派人南下接觸，要確認國防預算及國安法案不會通過，而翁曉玲回國後在昨（22）日揚言，今（23）日會在立法院程序委員會繼續擋下國防特別預算。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱也回應了！

民進黨立院黨團今日上午召開輿情回應記者會，出席的人包含鍾佳濱、不分區綠委范雲、黨團書記長陳培瑜；記者提問，總統賴清德提出的1.25兆國防特別預算，已經在程序委員會多次被封殺，今天可能藍白又要再度封殺，而翁曉玲等7名藍委從中國回來後，翁曉玲揚言會繼續全力擋下來，而超過5成民眾則不認同藍白封殺預算。

對此，鍾佳濱則打個比方，若翁曉玲稱「我沒有被他教唆殺人、我自己就要殺人」，這樣代表是無辜的嗎？他分析，大家質疑翁曉玲赴中領旨辦事，結果翁曉玲說沒有接旨辦事，而是本來就打算做這件事情，「翁曉玲委員，妳到底是不是中華民國國民選出來，要保衛維護中華民國憲政體制的國會議員？」。

針對軍購、國防特別預算等建立國家保衛自己的國防能力，鍾佳濱痛批，翁曉玲再三多次要去擋，而且還說不出理由，更讓人民反感，「還是一句老話，可能人民的民意沒有辦法傳達她（翁曉玲）身上，最後的責任還是國民黨要負責，希望選民把對於翁曉玲的不當言行主張，透過對國民黨的究責，讓未來國民黨能知錯悔改」。

