與中國南海相爭萬一擦槍走火？菲大使「美國不會拋棄我們」

菲律賓駐美國大使羅慕德斯2月10日在菲國首都馬尼拉回答記者提問。美聯社



菲律賓與中國在南海的主權爭議長年未解，且近年摩擦增加。菲律賓駐美國大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）10日表示，儘管美國總統川普和中國國家主席習近平正尋求更直接的對話以解決分歧，但是在馬尼拉應對北京在南海爭議海域的強硬姿態時，他有信心美國不會拋棄菲律賓。

美聯社報導，羅慕德斯表示，對美中領導人恢復對話表示歡迎，並表示馬尼拉也應嘗試「微調」（fine-tune）與北京的關係，以允許更多的貿易往來。

廣告 廣告

不過他也表示，菲律賓在捍衛南海領土利益方面將保持堅定。中國聲稱對幾乎整個南海擁有主權。

菲律賓是美國在亞洲最歷史悠久的條約盟友，美菲兩國一直是中國在南海日益強勢行為最直言不諱的批評者。近年中菲多次在南海爭議島礁海域發生摩擦，中國軍方在南海對菲律賓海軍及空軍使用水砲、照明彈以及危險的攔截動作。

美國已多次警告中國，若菲律賓部隊遭到武裝攻擊，美方有義務防衛菲律賓。越南、馬來西亞、汶萊與台灣也涉及南海主權聲索，但一直避免譴責中國的強勢作為。

羅慕德斯指出，外界日益擔心，美中關係和緩可能會讓菲律賓被邊緣化。他表示，川普計畫4月訪問中國，可能進而促使習近平回訪美國。

他在記者會中說：「有些人在說，『是否會達成某種協議，讓我們被犧牲掉？』」

對此羅慕德斯表示：「我們得到的保證是，那絕對不是真的。」他補充，美菲防衛合作「現在甚至更多」。

他指出，美國國會正在研議一筆可觀的撥款，以繼續協助菲律賓軍隊現代化；他將於4月訪問夏威夷的美軍印太司令部，討論即將進行的軍事與國防活動。

約9000名美軍與5000名菲律賓軍人，去年參加近年在菲律賓舉行的最大規模年度軍演之一。在其中一次實彈演習中，美菲部隊發射大量飛彈與砲彈，在朝向南海的菲律賓省分近海擊落數架模擬敵機的無人機。

中國強烈反對這些模擬戰鬥場景，認為具挑釁意味。

羅慕德斯表示，菲律賓也將努力讓與中國的關係「好得多」，他補充說，兩國可以在氣候變遷、製造業和替代能源等非爭議性議題進行合作。

他說：「這世界上只有一件事是永恆的，那就是改變。我們不能停滯不前。」

更多太報報導

英國因黎智英案擴大BNO計畫 中國大使館怒批「讓港人淪為二等公民」

自民黨盟黨黨魁：接受高市邀請 維新會將入閣

高市能重振日本經濟？「勞動力老化、減稅支出增…」 專家曝隱憂