即時中心／黃于庭報導

日本新首相高市早苗挺台立場鮮明，她先前指出，若台灣發生緊急狀況且動用武力，可能被認定對日本構成「生存危機」，使其能行使集體自衛權。未料，此說法卻讓前總統馬英九不滿，竟與中國同口徑稱高市「言行躁進」，貼文一出隨即遭灌爆。對此，民進黨立委王定宇狠酸，「馬前卒無權代表台灣人民發聲」。

針對高市早苗「台灣有事、日本有事」一說，馬英九今（15）日於臉書發文指稱，其躁進言行攪動台海情勢，引發中國方面強烈反應，「我深感憂心」。他宣稱，高市積極介入台海的態度，難免讓人產生日本右翼軍國主義的復辟聯想，也錯誤引用了「集體自衛權」概念，且兩岸問題不能假手外國介入，必須由兩岸自己來談。

廣告 廣告

對此，王定宇狠酸「國民黨主席追思匪諜、前主席甘為中共喉舌，並不意外」，高市早苗將台海危機視為日本重要事態，中共跳腳反映了其侵台計畫受阻。他認為，國際普遍認同日本的表態有利於台灣安全，國民黨「中共馬前卒」卻批日本「躁進」，令人不解。

面對中國軍事騷擾、鉅額軍費、飛彈對台、海警侵擾、國際封鎖等行徑，王定宇痛批，這些國民黨人避而不談，從不批中國「躁進」或「軍國主義」。國民黨的標準是凡中共所怒，他們必怒；凡中共犯台，他們必忽；凡利台安全，他們必反。

最後，王定宇無奈說道，當前總統蔡英文、副總統蕭美琴努力帶台灣走向國際時，國民黨前後任主席卻企圖鎖台入中，「提醒這位9%的『馬前卒』，你無權代表台灣人民發聲」。





原文出處：快新聞／與中國同調！馬英九批高市「躁進」 綠委嗆：馬前卒無權代表台灣

更多民視新聞報導

館長遭爆料「要求員工和館嫂上床」！科技專家嘆：做人到底多失敗？

把握好天氣！氣象署曝「這天」轉涼 下週低溫恐跌破12度

館長怒了！挨轟生殖器小、找員工X館嫂 他反擊：曾遭性愛片威脅

