與中國廠商勾結貪污？尼泊爾超昂貴「蚊子機場」驚傳弊案，5名前部長遭控虛報成本23億中飽私囊
尼泊爾反貪污機構日前正式對55名被告提出貪腐指控，當中涵蓋5名前政府部長，他們被認定與一家中國國有企業勾結，藉由抬高該國第二大城博卡拉（Pokhara）國際機場的建設成本，以此方式中飽私囊，根據調查報告顯示，這個官商勾結弊案，導致整體工程成本被額外增加至少7500萬美元（約新台幣23.4億元）。
《紐約時報》（New York Times）報導指出，尼泊爾政府經過數個月深入調查後表示，負責機場工程的中國國有企業中機工程（China CAMC Engineering，母公司為中國機械工業集團 SINOMACH）高層，與尼泊爾政界人士與官僚勾結，竟將工程成本虛增多達7500萬美元。讓這座2023年啟用至今的新機場，如今成為依賴中國高額基建貸款的蚊子工程。
尼泊爾濫權調查委員會（CIAA）公布的調查結果顯示，與《紐時》在2023年、機場剛啟用曝光的調查，呈現高度內容一致。尼泊爾官方發現，中機工程被發現誇大工程成本、削弱工程品質監督，優先保障自身的商業利益。反貪機構此次所提出的指控，是該國多年以來、在金額與涉案人數上最大規模的案件之一。
此案預計將移送特別法庭審理，所有的被告，無論中國企業人員還是尼方官員，都將被傳喚出庭陳述。即使目前中機工程相關負責人，並沒有在尼泊爾境內工作，法院仍將發布公告要求當事人出庭。
雖然中國「一帶一路」大型基礎建設項目，近年來經常遭受批評，甚至質疑工程施工粗糙、品質不佳與成本膨脹，但承辦國官方正式對中國國企提起法律訴訟的情況，卻是相當罕見。
博卡拉機場位於尼泊爾中部，該城是這個高山國家的第二大城，新機場落成後取代原先舊機場，設計兩座航廈、一個給國內航線，另一個則給予國際航線，搭配一條2500公尺長的跑道，可允許空巴A320、波音737等常見窄體客機降落。新機場總建設成本將近2.5億美元（約新台幣77.9億元），主要是以中國國家開發銀行、中國進出口銀行提供20年貸款資助，並依約定從機場營收分批償還貸款。
然而，當初申請貸款時，預估機場會有大量國際航班抵達博卡拉，但實際情況遠遠不如預期。目前該機場並沒有任何固定國際航班，進駐的機隊幾乎全都是國內航線，根本無法產生足夠收益償還貸款，為此也引發憂慮，尼泊爾媒體害怕、長期這樣發展下去，這座「蚊子機場」將成為尼泊爾額外的財政負擔。
此外，這座在2023年啟用的新機場，當初在啟用後不久就發生空難，一架來自加德滿都（Kantipur）的雪人航空（Yeti Airlines）691號班機，其ATR 72-500客機因為機師操作失誤而墜毀，造成機場72人全數罹難。
反貪委員會在33頁的起訴文件中寫道，中機工程與尼泊爾民航局原始估算兩相對比發現，合約價格超過預期金額40%。委員會還點名，中機工程董事長王博及區域經理劉生成具有「惡意意圖」，無正當理由地提高成本估算，該文件還提到，這些中企主管與其他被告，透過招標過程合作而私下獲取非法利益。
「已查明他們在採購程序邁出下一步前，就設定不正常且不合理的價格，違反現行法律。」
目前仍不清楚此案，將如何影響尼泊爾與中國的雙邊關係。剛剛因為9月街頭示威而跨台的尼泊爾前任政府，曾要求北京、將博卡拉機場貸款轉為補助金，減少該國還款壓力。
智庫「整合發展研究院」負責人Akhilesh Upadhyay則表示，這起案件可能對雙邊關係帶來不小影響，甚至讓兩國在未來的合作互動中，必須提高透明度，畢竟當前的加德滿都，早已不再像過往那樣，只需要一些政治人物，私下飛到北京或讓北京派代表過來，就能敲定鉅額交易計畫。
中機工程與中國外交部，迄今都尚未做出任何回應。
此次涉貪的被告名單，涵蓋5名前部長、10名部長秘書，涉案者來自尼泊爾所有主要政黨，包含尼泊爾國大黨、尼泊爾共產黨（統一馬列），以及尼泊爾共產黨（毛派中心）。除此之外，反貪機構還持續調查與博卡拉機場相關的三起案件，包含中機工程是否「非法免稅」；以尼泊爾民航局是否在工程期間，替中國企業墊付本應由對方負擔的施工費用及顧問費。
