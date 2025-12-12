與中國搶宏都拉斯邦交 林佳龍：川普要求大家選邊站

林佳龍表示，台灣是個好選擇。 圖：自由時報提供

[Newtalk新聞]

宏都拉斯總統大選結果至今尚未出爐，並將啟動特別驗票程序。不過，兩位親台候選人票數都遠遠領先當前執政政黨。對此，外交部長林佳龍今（12）日表示，現在全球供應鏈重組，有所謂紅色跟非紅色供應鏈，以前很多國家經濟靠美日歐，安全跟中國結合，可是現在美國總統川普（Donald Trump）也要求大家選邊站。他說，拉美、加勒比海的國家，已經沒有什麼模糊的空間，台灣成為一個很好的選擇。

林佳龍日前接受《自由時報》節目「官我什麼事」專訪，節目今日播出。被問及要與宏都拉斯關係維持友好，在與中國競爭的情況下，台灣最大的優勢為何？

廣告 廣告

林佳龍表示，台灣很真心誠意，建構的是信任跟繁榮的關係，不是一時的買賣關係。他說，台灣的模式，包括投資人才、產業供應鏈，是一股良善的力量，「我們不會竭澤而漁」；相較之下，很多國家慢慢發現，中國模式可能是建交後就不管了，也許有落後國家一時得到很龐大的援助，可是後繼無力。

林佳龍指出，現在全球供應鏈重組，都有所謂紅色跟非紅色供應鏈，其實以前很多國家經濟靠美日歐，安全跟中國結合，可是現在包括川普也要求大家選邊。他說，尤其是西半球像拉丁美洲，加勒比海的國家，已經沒有什麼模糊的空間，所以台灣就成為一個很好的選擇。

林佳龍表示，台灣的發展也到一個新的階段，所以他認為這個模式，已經不是單一國家或地區。他舉例，在南美洲，巴拉圭是唯一的邦交國，台灣跟巴拉圭發展的模式，周邊國家也在看，就是跟中共在競爭，不是地緣政治上的軍事安全議題，而是涉及到很實質發展模式的選擇，「我相信台灣模式是一個令人喜愛的模式」。

林佳龍指出，台灣要好好整合資源，去做好榮邦計畫，所以巴拉圭在南美，史瓦帝尼在非洲，還有比如說在太平洋帛琉，甚至在加勒比海有好幾個邦交國，都可以讓台灣的發展經驗讓世界看見。他說，這也是他在講說「台灣can help，但是友邦can lead」，台灣會幫助友邦，友邦在那個地區可以領導該地區發展，建構台灣模式的發展經驗。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台南最新民調！這兩人都贏謝龍介 林俊憲再批：國民黨影響初選

谷立言願赴立院說明軍購 黃國昌：沒僭越到監督外國行政官員的地步