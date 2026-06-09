與中國有關駭客成為科技公司最嚴重威脅 美資安公司示警應嚴防間諜行為

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導



美國資安公司9日發表最新報告，指稱在過去1年之間，與中國有關駭客的間諜行為，已成為科技企業最大的威脅，由於目前各國大力投資人工智慧技術的研發，因此呼籲應該提高警覺，並且嚴加防範，中國駐美大使館則是對此說法進行駁斥。

AI熱潮席捲全球 吸引大量資金與技術

路透報導指出，美國資安公司CrowdStrike於9日發表最新的安全報告，明確指出隨著人工智慧（AI）技術快速發展，美國科技產業已再度成為外國政府以及網路犯罪分子鎖定的主要目標，且經過分析後發現與中國有關的駭客，攻擊活動與北京戰略重點，以及對於技術發展，智慧財產權以及具備戰略或經濟重要性的資訊等內容展現的高度興趣相符。

廣告 廣告

報導指出，CrowdStrike在報告之中，主要針對包括電腦硬體、技術研發、銷售業務、技術服務與諮詢、半導體以及軟體相關企業所面臨的威脅進行檢視與分析，但並未明確提及特定受害企業。

根據CrowdStrike資深副總裁兼反威脅任務主管麥爾斯（Adam Meyes）表示，報告調查日期涵蓋了2025年4月1日至今年3月31日，在這段時間內，全球人工智慧領域出現了極為快速的發展，並且吸引全球大量資金投入，也因此讓相關企業更容易成為有心人士針對的目標。

美中「AI軍備競賽」已是進行式 北京想在2030年之前取得主導權

麥爾斯也強調，目前美中之間「正在進行一場AI軍備競賽，且北京計畫在2030年之前掌握全球主導地位」，這樣的戰略目標使大型前瞻計畫實驗單位，以及規模較小的特定AI模型開發商，蒙受更高的風險與威脅。

對此，中國駐美大使館嚴厲駁斥，其發言人表示中國「反對網路攻擊行為，並且將依法進行打擊」，同時反對「以網路安全為由進行誹謗與抹黑的行為」，呼籲中美兩國應在AI發展與治理進行合作，且美國總統川普日前在北京進行國是訪問期間，「兩國元首就AI問題進行建設性交流，同意啟動政府間針對AI技術的對話」。

更多上報報導

超車微軟！上海啟用全球首座水下資料中心 離岸風電供電節能逾22%

日數位大臣推個資修法籲加速AI發展 否則恐將淪為「人工智慧殖民地」

人工智慧巨擘Anthropic警告AI將能「自我發展」 疾呼全球暫停研發