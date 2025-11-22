與中國開戰、斷絕貿易都不行！日教授示警：根本毫無勝算

早稻田大學名譽教授池田清彥發出警告，不管是與中國開戰，還是停止貿易往來，日本幾乎毫無勝算。（示意圖／翻攝自pexels）





日本首相高市早苗在國會答詢時喊出「台灣有事，就是日本有事」的言論，立刻引發中國當局強烈不滿，進一步使2國關係再度陷入緊張動盪。對此，早稻田大學名譽教授、生物學家池田清彥發出警告，不管是與中國開戰，還是停止貿易往來，日本幾乎「毫無勝算」，且勢必承受劇烈打擊。

針對中、日2國關係持續惡化，池田清彥於昨（21）日晚間於X上發文表示，「若中斷與中國的貿易，日本國內將面臨嚴重困境」，若選擇與中國展開正面對決，日本根本毫無勝算，甚至可以用「必敗無疑」來形容。池田清彥強調，如何避免產生最壞局面，就是要「保持耐心、堅定地持續協商」，才是解決問題的唯一可行途徑。

對此，有網友表示贊同池田清彥的觀點，認為「外交不該被侷限在非黑即白的二選一，而是必須具備多層次的選項」，這本身就是一種務實且貼近現實的視角。此外，池田提到「無論是中斷往來或訴諸武力，都應盡力避免」，同樣獲得不少認同。

事實上，這不是池田清彥首次對中日關係發表看法，早在16日左右，他就曾對高市早苗提出的「台灣有事」說法表達疑慮。池田清彥先前曾直言，高市早苗「完全不了解東亞的地緣政治平衡」，並指出中台關係應由雙方自行處理，日本根本無需介入。池田清彥更於17日直言，只要冷靜分析雙方的實力差距，「以強硬姿態面對中國根本不是明智之舉，也不會為日本帶來任何好處」。

