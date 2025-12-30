與中海警船相距僅0.8浬！ 管碧玲PO「桃園艦監控照」揭海上對峙

中國解放軍29日開始啟動圍台軍演，劃定演訓區幾乎將台灣完全包圍，還有至少5處框定範圍，入侵我國12海里領海，中國海警船也同步擾台，海巡署立即調度大型艦艇應對。海委會主委管碧玲在臉書公布，海巡署1000噸級「桃園艦」傍晚6點監控中國海警1306號船的畫面，當時已是第7次廣播驅離，雙方距離僅0.8浬、約1481公尺，海上長時間對峙，情勢相當緊繃。

在貼文中，管碧玲向第一線人員喊話，「辛苦了，不眠不休在黑暗的大海應對黑暗的勢力，只為了守護深愛的國家，讓親愛的人民可以平安入夢」，引來不少網友留言聲援。

