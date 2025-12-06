與于朦朧有關？易烊千璽直播詭異「疊石頭」 揭兩人私下互動

易烊千璽在直播中疊石頭的畫面，引發揣測和于朦朧之死有關。翻攝微博、臉書



中國男星于朦朧9月驟逝，警方雖排除刑案可能，但陰謀論甚囂塵上，在這個敏感的時機，TFBOYS成員易烊千璽日前直播時出現「疊石頭」舉動，引發外界好奇，他近日受訪時說明疊石頭的動機。

日前有網友發現，易烊千璽跟于朦朧都被掛名在一家販賣軍火的公司，質疑易烊千璽也被人控制。後來易烊千璽8月、9月舉辦「礐嶨」巡迴演唱會時，現場出現泥偶、祭祀舞蹈、山水造景等，讓粉絲看得一頭霧水，甚至有人質疑易烊千璽「借運」。

易烊千璽疊石頭的詭異舉動，引發網友揣測。翻攝微博

易烊千璽近日在雜誌專訪中，首度對直播時疊石頭解釋，他表示，直播是演唱會「礐嶨」結束後的即興安排，距離上次直播已過了8年，他思考很多跟粉絲互動的方式，最後選擇「疊石頭」作為靜態表達，「沉默的靜物往往能承載時間的重量，循著這個感覺慢慢摸索。」直播無關熱搜或其他政治意味，只是想用簡單的方式與大家見面。

提到和于朦朧的關係，易烊千璽指出，兩人在圈內有過交集，私下互相尊重彼此工作。不過，于朦朧驟逝帶給自己與粉司沉重衝擊，也讓他開始更重視心理健康與工作節奏。當時選擇沉默不發聲，以及直播疊石頭，是希望透過靜態表達，讓自己有時間整理情緒，也給粉絲一個安靜的陪伴。

易烊千璽也提到，原本演唱會後計畫立即投入新劇拍攝，但因健康狀況亮紅燈，不得不暫停工作。

針對易烊千璽的說法，有網友認為「感覺馬後砲」、「在洗白嗎」，也有人發現易烊千璽的叔叔易述曾是于朦朧經紀公司「天娛傳媒」高層，之後成立「福星傳媒」，已故歌手喬任梁也是旗下藝人，又讓人感覺兩者之死可能有所關連。

