與人夫激烈車震！邵雨薇羞認「吳慷仁有看」當眾打槍他1事

邵雨薇今（9）日出席品牌活動擔任開幕嘉賓，年末聖誕節與跨年即將到來，她分享會跟朋友玩交換禮物，但還沒有計劃好要去哪裡過節，至於要送什麼禮物給男友吳慷仁，她笑回：「他不需要聖誕禮物啦！」跨年會去朋友家聚會，吳慷仁是否「愛相隨」她只說還要問看看。

邵雨薇最近在改編自侯文詠同名小說的台劇《人浮於愛》中，與飾演富商的屈中恆演出床戲，又和有女友的楊祐寧上演激烈車震，捲入三角戀擦出禁忌火花；她受訪說自己拍攝時很害羞緊張，直呼私底下性格與角色截然不同：「我知道他（吳慷仁）有看，但我不確定有沒有全部看完，這可能要再問他一下。」

吳慷仁憑《富都青年》拿下金馬影帝後，隨即簽給中國大陸經紀公司「壹心娛樂」並表態政治立場，還開設個人工作室祝賀中共生日快樂；日前他傳出又要回歸台劇，演出《一把青》導演曹瑞原的新作《時候 A Time》引起討論，女友邵雨薇坦言兩人最近有碰面，但說沒有聊到工作話題。



