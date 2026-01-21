與企業家有約 陳樹談AI與文化轉型

台北企業經理協進會與上海銀行文教基金會共同主辦與企業家有約系列講座，邀請中道總會理事長陳樹（上圖）演講。（記者康子仁攝）

記者康子仁∕台北報導

台北企業經理協進會與上海銀行文教基金會共同主辦第二十五場「與企業家有約系列講座」，二十一日邀請中華中道領導文化道總會理事長陳樹以「從中道談金融監理經驗、ＡＩ與文化轉型」為題發表演說，主辦單位推崇，陳樹將深奧的中道哲學、嚴謹的金融監理與ＡＩ與文化轉型完美結合，引領企業家們從「心法」到「技法」全面升級。

主持人上海銀行文教基金會秘書長呂毓卿和引言人台北企業經理協進會理事長李永然，推崇陳樹具備豐富的金融、證券實務經驗，曾任金管會主委、財政部常務次長等重要職務，同時擔任許多非營利組織的理事長。

陳樹從中道是定海神針、監理風雲錄、中道賦予ＡＩ靈魂等角度陸續開展演講主軸，他表示，在去年中道高峰會的主題，就是人工智慧ＡＩ與文化轉型。ＡＩ雖然對人類影響很大，未來可能會無所不在，可是如果被誤用、濫用，很可能會危害人類和地球，造成更大的傷害，所以期待設計人工智慧和應用人工智慧者，都能夠建立一個中道的觀念，希望能互利共贏，不要相互傷害。

陳樹認為，中道可以透過領導力，改變整個企業、組織和市場文化，甚至是國家的文化，還能夠促成國家長治久安、繁榮壯大，兩岸能夠和諧，到最後能夠世界和平；如果耕耘到後來中道能落實，能夠有助於邁向禮運大同。

此外，陳樹強調，他在過去任何一個職位，都是以推動制度改革，作為他的使命，希望更開放，有更多彼此之間的優質競爭，並且堅守誠信和倫理，讓科技王國能夠形成。

陳樹說，他過去負責的金融監理工作，也和他推動的中道脈絡相符，希望未來能夠更加深化，更加發揚光大，也能應用到大家所關心的地球暖化、人類道德淪喪和ＡＩ遭到濫用等問題，如果能夠藉由中道解決這些問題，這是他最終的願望與目標。

陳樹在會中把奉行中道的好處與大家分享，也期待在場的企業家和民眾能夠共襄盛舉，把中道奉為圭臬，才能讓家庭和樂、社會和諧、兩岸和平。

主辦單位表示，陳樹擁有豐富經驗，視角不僅是「監理」，更是「治理」與「中道」的結合。他將深奧的中道哲學、嚴謹的金融監理與ＡＩ與文化轉型完美結合，引領企業家們從「心法」到「技法」全面升級。